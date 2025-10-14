Logo

Србија славила против Андоре

14.10.2025

22:45

Репрезентација Србије након драме у нервозној утакмици са Андором успјела је да слави на крају са 3:1.

Овом побједом Србија има 10 бодова и налази се на трећој позицији у Групи К са бодом мање од Албаније.

Меч је за "орлове" почео драматично. Лопез је након грешке у додавању српске репрезентације скоро са центра матирао Петровића и донио предност Андори у 17. минуту.

Два минута касније Србија стиже да поравнања, али захваљујући Гарсији који након корнера постиже аутогол.

србија андора

Фудбал

Брука и срамота: Србија примила гол са скоро пола терена!

Није било промјене до краја првог полувремена, а у другом преокрет режира Јувентусова веза. Филип Костић након сјајне асистенције проналази Душана Влаховића који постиже гол за 2:1 у 54. минуту меча.

Након гужве у шеснаестерцу, Гарсија обара Александра Митровића због чега судија показује на бијелу тачку, а наш капитен ову прилику претвара у коначних 3:1.

Управо је овај двојац и обиљежио сусрет, Митровић као најбољи, а Гарсија као најгори играч меча.

Aleksandar Mitrović

Dusan Vlahović

Србија

fudbal

kvalifikacije

