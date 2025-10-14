Србија славила против Андоре

14.10.2025
22:45
Репрезентација Србије након драме у нервозној утакмици са Андором успјела је да слави на крају са 3:1.
Овом побједом Србија има 10 бодова и налази се на трећој позицији у Групи К са бодом мање од Албаније.
Меч је за "орлове" почео драматично. Лопез је након грешке у додавању српске репрезентације скоро са центра матирао Петровића и донио предност Андори у 17. минуту.
Два минута касније Србија стиже да поравнања, али захваљујући Гарсији који након корнера постиже аутогол.
Брука и срамота: Србија примила гол са скоро пола терена!
Није било промјене до краја првог полувремена, а у другом преокрет режира Јувентусова веза. Филип Костић након сјајне асистенције проналази Душана Влаховића који постиже гол за 2:1 у 54. минуту меча.
Након гужве у шеснаестерцу, Гарсија обара Александра Митровића због чега судија показује на бијелу тачку, а наш капитен ову прилику претвара у коначних 3:1.
Управо је овај двојац и обиљежио сусрет, Митровић као најбољи, а Гарсија као најгори играч меча.
