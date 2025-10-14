Умро легендарни тренер црвено-бијелих

Извор:
Легендарни тренер Јанис Колијас, који је оставио дубок траг у историји грчког фудбала водећи клубове као што су Олимпијакос, Пиерикос, Олимпијакос Волос, Коринт, Ники Волос и Панаргејакос, као и омладинску и јуниорску репрезентацију Грчке, преминуо је у 92. години.
Вијест о његовој смрти објавила је његова кћерка Ђорђа, која је у емотивној објави написала:
- Мој отац, водич мог живота, моје свјетло, моја подршка... наши плусеви и минуси, увијек ту, увијек поред мене. Још једна горка чаша... баци, баци, баци високо и почивај.
Колијас је оставио неизбрисив траг у грчком фудбалу, посебно кроз свој рад с младим фудбалерима. Био је селектор омладинске репрезентације Грчке која је освојила друго место на Европском првенству 1998. године.
Од 1971. до 1975. налазио се на клупи омладинског тима, а у периоду 1974–1975. водио је и јуниорску репрезентацију, доприносећи развоју грчког фудбала на омладинском нивоу.
Током богате каријере радио је у бројним клубовима широм земље, међу којима су Пиерикос, Олимпијакос Волос, Коринт, Ники Волос и Панаргејакос, док је 2003. године обављао функцију помоћног тренера у Олимпијакосу.
