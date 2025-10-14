Хапшење за уцјену Вујадина Савића: Тражио 50.000 евра од фудбалера

Извор:
Полиција је ухапсила А.К. (21), осумњиченог да је уцјењивао познатог некадашњег фудбалера Вујадина Савића фотографијама и снимцима.
Потврђено је то Куриру, а случај је хитно пријављен полицији која је дошла до осумњиченог.
Како се незванично сазнаје, А.К. (21) је од Савића тражио суму од око 50.000 евра.
Црвена звезда се недавно разишла са Вујадином Савићем, који је радио као помоћни тренер у стручном штабу. У клуб са Маракане су образложили тај растанак "приватним разлозима који се тичу фудбалера".
Дан послије одлуке, клуб са Маракане уклонио је све фотографије Вујадина Савића са званичног сајта.
Вујадин је одмах по завршетку каријере почео тренерску и постао је прво дио стручног штаба Милоша Милојевића, да би потом сарађивао и са Бараком Бахаром и Владаном Милојевићем.
Он је син легендарног фудбалера Црвене звезде Дуле Савића.
