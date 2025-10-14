Logo

Умро " Господин Манчестер Јунајтед"

Извор:

Телеграф

14.10.2025

12:37

Фото: Pixabay

Марин Здравков Лавиџов, познатији као „Господин Манчестер Јунајтед“, преминуо је у 62. години, саопштио је британски "Сан".

Марин је своје име званично промијенио 2014. године, након петнаест година правних борби и бирократских препрека, како би својим највећим идолима „црвеним ђаволима“ одавао посебну почаст.

Овај бугарски грађевински радник и велики навијач Манчестер јунајтеда посветио је свој живот и срце клубу из Олд Трафорда на невјероватан начин. Све је почело 1999. године, када је био одушевљен невјероватним тријумфом Јунајтеда у Лиги шампиона над Бајерном из Минхена, оствареном головима у судијском времену – Шерингам у 91. и Солскјер у 93. минуту.

Тада је одлучио да окрене живот наглавачке: промијенио је име у „Мр. Manchester Унитед“, уредио свој дом са колекцијом меморабилија посвећених клубу, имао мачку имена Бекам, а на свом челу је поносно носио тетоважу са грбом Манчестер јунајтеда.

Његова прича о страсти и оданости остала је упечатљива, а за посљедње године живота, када се повукао из јавности, мало се знало о њему. Данас, "Сан" је објавио вест о његовој смрти, опраштајући се од једног од најнеобичнијих и најпосвећенијих навијача фудбала.

(Телеграф.рс)

