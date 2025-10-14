Осумњичени за обљубу дјетета објесио се у КПЗ Добој

Аутор:Огњен Матавуљ
14.10.2025
12:32
Коментари:0
Притвореник А.А. против којег се води истрага за обљубу малољетног дјетета објесио се у Казнено-поправном заводу у Добоју, потврђено је за АТВ.
Према незваничним информацијама све се одиграло јуче када је А.А. за вријеме шетње затражио да раније иде у собу. Остао је сам у ћелији, те се објесио о прозор уз помоћу плахте.
На лицу мјеста извршен је увиђај и тачне околности случаја се истражују.
Незванично сазнајемо да се А.А. у КПЗ-у Добој налазио од 23. јула ове године по рјешењу суда који му је одредио притвор у оквиру истраге која се против њега водила због сумње да је починио кривично дјело обљубе над малољетним дјететом.
Иначе, А.А. је прије двије године правоснажно ослобођен оптужбе за трговину дјецом.
