Возач и сувозач повријеђени у незгоди код Бијељине

14.10.2025
11:19
Коментари:0
Возач теретног возила и његов сувозач повријеђени су у саобраћајној незгоди на локалном путу у Бријесници на подручју Бијељине, а алкотестирањем је утвређно да је возач имао 1,72 промила алкохола у крви.
Саобраћајна незгода догодила се јуче, пола часа послије поноћи, а лакше је повријеђен возач О. Н. док се о степену повреда његовог сувозача Б. С. дежурни љекари нису изјаснили, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.
Након што је утврђено да је возач теретног возила "мерцедес" имао алкохол у крви, лишен је слободе, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељине.
Увиђај су на лицу мјеста извршили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина.
