Возач и сувозач повријеђени у незгоди код Бијељине

14.10.2025

11:19

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Возач теретног возила и његов сувозач повријеђени су у саобраћајној незгоди на локалном путу у Бријесници на подручју Бијељине, а алкотестирањем је утвређно да је возач имао 1,72 промила алкохола у крви.

Саобраћајна незгода догодила се јуче, пола часа послије поноћи, а лакше је повријеђен возач О. Н. док се о степену повреда његовог сувозача Б. С. дежурни љекари нису изјаснили, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.

Лукач-Драган-09112025

Бања Лука

Лукач: СНСД неће подржати никакво поскупљење у Бањалуци

Након што је утврђено да је возач теретног возила "мерцедес" имао алкохол у крви, лишен је слободе, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељине.

Увиђај су на лицу мјеста извршили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина.

Ловац

Регион

Ловци се згрозили најездом опасних предатора

Полиција је на подручју Шамца ухаписла лице С. Н. због туче, а утврђено је да је у организму имало 1,94 промила алкохола у крви

Бијељина

Саобраћајна несрећа

