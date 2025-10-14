Logo

Глобалне цијене нафте ниже за два одсто

Извор:

СРНА

14.10.2025

10:55

Коментари:

0
Глобалне цијене нафте ниже за два одсто
Фото: Pixabay

Глобалне цијене нафте данас су ниже за два одсто, показали су подаци о трговини тим енергентом.

Према званичним подацима, цијена барела сирове нафте "брент" спуштена је испод 62 долара, први пут од 8. маја ове године.

Трактор

Економија

Професионални трактор хитно повучен са тржишта

Цијена уговора о купопродаји нафте за децембар смањена је за 2,13 одсто, на 61,97 долара по барелу.

Подаци показују да је цијена новембарских уговора за "ВТИ" нафту пала за 2,1 одсто, на 58,24 долара.

Подијели:

Таг:

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Horoskop

Занимљивости

Најискренији људи у Зодијаку које можете упознати

3 ч

0
Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

БиХ

Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Сарајлија рањен у стопало

3 ч

0
Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

Сцена

Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

3 ч

0

Више из рубрике

Професионални трактор хитно повучен са тржишта

Економија

Професионални трактор хитно повучен са тржишта

3 ч

0
Онлајн трговци ће од сада морати поштовати ова правила

Економија

Онлајн трговци ће од сада морати поштовати ова правила

3 ч

0
Цијене злата пробила још једну границу

Економија

Цијене злата пробила још једну границу

4 ч

0
Катанац врата капија

Економија

Не јењава криза у Њемачкој, пропада све више предузећа

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner