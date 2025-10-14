Глобалне цијене нафте ниже за два одсто

Глобалне цијене нафте данас су ниже за два одсто, показали су подаци о трговини тим енергентом.

Према званичним подацима, цијена барела сирове нафте "брент" спуштена је испод 62 долара, први пут од 8. маја ове године.

Цијена уговора о купопродаји нафте за децембар смањена је за 2,13 одсто, на 61,97 долара по барелу.

Подаци показују да је цијена новембарских уговора за "ВТИ" нафту пала за 2,1 одсто, на 58,24 долара.