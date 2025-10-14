Logo

Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

14.10.2025

10:38

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да "сарајевске сећије" опет дијеле лекције о моралу и политици, а да једино знају како да буду гласни када немају шта рећи.

"Они који читав живот проводе у сјени туђих одлука, данас се усуђују коментарисати лидере који носе стварну политичку тежину", рекла је Вулићева Срни осврћући се на изјаве сарајевских политичара након јучерашњег састанка лидера СНСД-а и ХДЗ-а Милорада Додика и Драгана Човића.

Она је нагласила да политика није морална теза, него способност да се заштите интереси народа и очува Устав, ма колико то било непопуларно у кафанским круговима.

Они који то не разумију, Вулићева је поручила да бар науче разлику између политичког става и фрустрације.

"Додику и Човићу они нису дорасли ни по чему. Без аргумената, без става и мишљења, сјајни послушници. Они никад нису ни покушали разумјети шта значи водити политику, а не глумити пред народом", истакла је Вулићева.

Указала је да равноправност народа није пријетња, него обавеза, а они који то оспоравају руше управо оно што се куну да бране.

"Зато, мање празних изјава, више политичког капацитета. БиХ се не чува тако што се вријеђају други, него тако што се зна ко си, гдје стојиш и шта браниш", закључила је Вулићева.

Сања Вулић

