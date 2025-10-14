Logo

Детаљи ужаса у Тузли: Пијани мушкарац насилно ушао у стан бивше дјевојке, па је покушао силовати

Извор:

Аваз

14.10.2025

10:30

Коментари:

0
Детаљи ужаса у Тузли: Пијани мушкарац насилно ушао у стан бивше дјевојке, па је покушао силовати
Фото: Pixabay

Мушкарац који је прекјуче у Тузли, у мјесту Драгодол покушао силовати своју бившу дјевојку предат је јуче у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

Ријеч је о мушкарцу иницијала А.А..

Како се сазнаје, наредба о провођењу истраге биће донесена до 18 часова. Незванично, овоме лицу биће предложен притвор. Ријеч је о кривичним дјелима покушај силовања и нарушавање неповредивости дома, сазнаје незванично портал ''Аваз''.

Љубомир Субић

Хроника

Познат узрок запаљења аутомобила Небојше Вукановића

Дошло до препирке

Починилац је како се сазнаје био насилан према својој бившој дјевојци. Наводно, мушкарац је насилно ушао у стан гдје се она налазила, приликом чега је између њих двоје дошло до препирки.

- Предат је у надлежност Тужилаштва Тузланског кантона. Биће донесена наредба о провођењу истраге и лице ће бити испитано - потврдио је јутрос Адмир Аранутовић, портпарол Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

- Пријава је била јуче у 14:30 сати. Пријављено је Полицијској станици Живинице, те је обавијештена Полицијска станица Центар, гдје је пријавила Е.А. свог бившег момка А.А. да је дошао у алкохолисаном стању, закључао врата. Био је покушај – кажу из полиције.

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

ЦИК сутра утврђује редослијед кандидата за пријевремене изборе у Републици Српској

Обавијестила полицију

Подсјећамо, она је успјела обавијестити полицију. О овоме догађају је упознат и дежурни тужилац.

- Јавила се на УКЦ Тузла, у Клинику за болести уха, грла, носа и тако даље. Доктор се није изјаснио о степену повреда. Такође, била је на Клиници за гинекологију – речено је за „Аваз“.

Подијели:

Тагови:

pokušaj silovanja

Тузла

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

Бања Лука

Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

3 ч

0
У Црној Гори ухапшен младић (18) код којег је пронађено 40 килограма марихуане

Хроника

У Црној Гори ухапшен младић (18) код којег је пронађено 40 килограма марихуане

3 ч

0
Онлајн трговци ће од сада морати поштовати ова правила

Економија

Онлајн трговци ће од сада морати поштовати ова правила

3 ч

0
Са полица се повлачи позната тјестенина

Регион

Са полица се повлачи позната тјестенина

4 ч

0

Више из рубрике

Познат узрок запаљења аутомобила Небојше Вукановића

Хроника

Познат узрок запаљења аутомобила Небојше Вукановића

3 ч

5
У Црној Гори ухапшен младић (18) код којег је пронађено 40 килограма марихуане

Хроника

У Црној Гори ухапшен младић (18) код којег је пронађено 40 килограма марихуане

3 ч

0
Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

Хроника

Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

4 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Настављена акција ''Коверта'': Претреси на три факултета у Сарајеву

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner