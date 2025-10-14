Детаљи ужаса у Тузли: Пијани мушкарац насилно ушао у стан бивше дјевојке, па је покушао силовати

Извор:
Аваз
14.10.2025
10:30
Мушкарац који је прекјуче у Тузли, у мјесту Драгодол покушао силовати своју бившу дјевојку предат је јуче у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
Ријеч је о мушкарцу иницијала А.А..
Како се сазнаје, наредба о провођењу истраге биће донесена до 18 часова. Незванично, овоме лицу биће предложен притвор. Ријеч је о кривичним дјелима покушај силовања и нарушавање неповредивости дома, сазнаје незванично портал ''Аваз''.
Починилац је како се сазнаје био насилан према својој бившој дјевојци. Наводно, мушкарац је насилно ушао у стан гдје се она налазила, приликом чега је између њих двоје дошло до препирки.
- Предат је у надлежност Тужилаштва Тузланског кантона. Биће донесена наредба о провођењу истраге и лице ће бити испитано - потврдио је јутрос Адмир Аранутовић, портпарол Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
- Пријава је била јуче у 14:30 сати. Пријављено је Полицијској станици Живинице, те је обавијештена Полицијска станица Центар, гдје је пријавила Е.А. свог бившег момка А.А. да је дошао у алкохолисаном стању, закључао врата. Био је покушај – кажу из полиције.
Подсјећамо, она је успјела обавијестити полицију. О овоме догађају је упознат и дежурни тужилац.
- Јавила се на УКЦ Тузла, у Клинику за болести уха, грла, носа и тако даље. Доктор се није изјаснио о степену повреда. Такође, била је на Клиници за гинекологију – речено је за „Аваз“.
