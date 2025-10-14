Познат узрок запаљења аутомобила Небојше Вукановића

Извор:
Начелник Сектора криминалистичке полиције Љубомир Супић истакао је да су предузете све радње у циљу утврђивања узрока пожара на аутомобилу народног посланика листе За правду и ред Небојше Вукановића.
"На околности догађаја паљевине возила форд фијеста одмах након пријема обавјештења да је на истом дошло до пожара, полицијски службеници су под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу преузели све неопходне мјере радње у циљу рјешавања наведеног догађаја", истакао је Супић.
С тим у вези, под надзором главном тужиоца и у присуству оштећеног извршен је увиђај на лицу мјеста.
"Предузете су све мјере, у циљу скидања видео надзора, саслушано је више лица, а на околности истог узети су брисеви. На достављени брисевима обиљеженим везаним за трагове са лица мјеста пожара, приликом вршења увиђаја, на путничком моторном возилу није утврђено присуство лако запаљивих течности", додао је Супић.
Вјештаци из Требиња и Бањалуке утврдили су да је предметни пожар избио унутар аутомобила.
Такође, на видео надзору није уочено присуство трећих лица који би се могли довести у везу са наведеним догађајем.
