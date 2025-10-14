Logo

Познат узрок запаљења аутомобила Небојше Вукановића

Извор:

АТВ

14.10.2025

10:27

Коментари:

5
Познат узрок запаљења аутомобила Небојше Вукановића
Фото: АТВ

Начелник Сектора криминалистичке полиције Љубомир Супић истакао је да су предузете све радње у циљу утврђивања узрока пожара на аутомобилу народног посланика листе За правду и ред Небојше Вукановића.

"На околности догађаја паљевине возила форд фијеста одмах након пријема обавјештења да је на истом дошло до пожара, полицијски службеници су под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу преузели све неопходне мјере радње у циљу рјешавања наведеног догађаја", истакао је Супић.

С тим у вези, под надзором главном тужиоца и у присуству оштећеног извршен је увиђај на лицу мјеста.

"Предузете су све мјере, у циљу скидања видео надзора, саслушано је више лица, а на околности истог узети су брисеви. На достављени брисевима обиљеженим везаним за трагове са лица мјеста пожара, приликом вршења увиђаја, на путничком моторном возилу није утврђено присуство лако запаљивих течности", додао је Супић.

Игралиште

Бања Лука

Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

Вјештаци из Требиња и Бањалуке утврдили су да је предметни пожар избио унутар аутомобила.

Такође, на видео надзору није уочено присуство трећих лица који би се могли довести у везу са наведеним догађајем.

Подијели:

Тагови:

Небојша Вукановић

пожар

Коментари (5)
Large banner

Више из рубрике

У Црној Гори ухапшен младић (18) код којег је пронађено 40 килограма марихуане

Хроника

У Црној Гори ухапшен младић (18) код којег је пронађено 40 килограма марихуане

3 ч

0
Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

Хроника

Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

4 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Настављена акција ''Коверта'': Претреси на три факултета у Сарајеву

4 ч

0
Дјед (72) себи петардом разнио шаку

Хроника

Дјед (72) себи петардом разнио шаку

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner