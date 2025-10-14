Logo

Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

14.10.2025

09:27

Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот
Фото: АТВ

На регионалном путу Водице–Врбашка, у мјесту Требовљани, град Градишка, јуче се догодила саобраћајна несрећа у којој је једна особа изгубила живот.

Саобраћајна несрећа догодила се слијетањем са коловоза теретног возила марке "мерцедес", којим је управљаo М.В. из Градишке.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Руски и страни стручњаци разматрају проблеме енергетског сектора

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.

Саобраћајна несрећа

Градишка

