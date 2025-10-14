Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

14.10.2025
На регионалном путу Водице–Врбашка, у мјесту Требовљани, град Градишка, јуче се догодила саобраћајна несрећа у којој је једна особа изгубила живот.
Саобраћајна несрећа догодила се слијетањем са коловоза теретног возила марке "мерцедес", којим је управљаo М.В. из Градишке.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.
