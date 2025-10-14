Детаљи напада на ватрогасце у БиХ: Један од њих задобио повреде од разбијеног стакла

Извор:
Аваз
14.10.2025
07:17
Права драма одвијала се 11. октобра ове године у Јавору, на подручју Грачанице, током дана када су ватрогасце који су отишли по позиву на терен како би угасили пожар напале двије особе.
Како је за „Дневни аваз“ изјавио ватрогасац Дамир Шаковић, који је нападнут од мушкарца и жене, колега и он су изашли на интервенцију јер су добили дојаву да гори кућа.
- Изашли смо на интервенцију и нашим доласком колега је изашао да прегледа објекат, да види гдје је дошло до горења. Ја сам изашао из камиона и стајао сам поред возила да видимо шта је у питању то. Одједном је та особа само насрнула на мене, тај човјек. Његова жена је звала за пожар, а тај човјек је насрнуо на мене и рекао: „Шта желите овдје? Бјежите одавде.“ Ја кажем: „Не знам о чему је ријеч, шта је у питању. Извини, ми сад одлазимо одавде“. Ја сам одмах сјео у камион и он је почео ударати по мојим вратима и онда ми је разбио стакло, моје бочно стакло од возачеве стране – рекао је за ватрогасац који је нападнут.
Шаковић није сигуран шта се тачно догодило између мушкарца и његове супруге, те је поменуо да је било ријечи о некој завади с комшијама. Како је додао, полиција је интервенисала и привели су мушкарца.
- Привела га је полиција, одвели су га у полицијску станицу – каже он.
Додао је да је задобио повреде када је мушкарац разбио стакло.
- Мени је у очи отишло стакло, ситније честице, и онда сам морао ићи у УКЦ на испирање и да ми доктори прегледају да ли је све уреду. Нисам имао никаквих оштећења, тако је докторица рекла. Добио сам капи и мазе. Мој колега је добро – истакао је Шаковић.
Додао је како ватрогасци нису заштићени током обављања свог посла, те да ово није био први напад који се десио на њега током интервенције на терену.
- Овај посао је стварно стресан. Више пута сам имао и горих ситуација, гдје смо ми гасили пожар, а полицију су с терена елиминисали. Осјећао сам се незаштићено тада. Ово ми је био тежак тренутак, потресло ме је то. Нисам дужан, а дошао сам да помогнем, да се спаси објекат, да спасим друге, а неко налијеће на мене. Ја овај посао волим – рекао је Шаковић, који је већ седам година ватрогасац.
- Припадници ватрогасне јединице приликом приступања по пријави нападнути су од стране два лица. По пријави су поступили полицијски службеници. Обавијестили су дежурног тужиоца и наставиће се радити о предметном догађају – речено је за „Аваз“ из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Додали су да ове двије особе нису ухапшене. Из Професионалне ватрогасне јединице Грачаница казали су да је ватрогасцима пришло лице које је ничим изазвано и физички напало екипу, разбивши бочни прозор на ватрогасном возилу.
- Ватрогасци свакодневно излажу своје животе опасности како би помогли другима, те је сваки облик насиља над припадницима служби заштите и спашавања апсолутно неприхватљив – поручују из ПВЈ, између осталог.
