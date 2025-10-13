Logo

Хорор у Тузли: Пијани мушкарац покушао да силује бившу дјевојку

13.10.2025

16:27

Хорор у Тузли: Пијани мушкарац покушао да силује бившу дјевојку
Фото: АТВ БЛ

Јуче се у Тузли, у мјесту Драгодол, догодио стравичан инцидент када је мушкарац покушао да силује своју бившу дјевојку.

Ову информацију је потврдио Оперативни центар Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

''Пријава је поднијета јуче у 14.30 часова. Пријављено је Полицијској станици Живинице, а обавијештена је и Полицијска станица Центар, гдје је Е.А. пријавила свог бившег дечка А.А. да је ушао пијан, закључао врата. Био је то покушај'', кажу нам у полицији.

Успјела је да обавијести полицију. О овом догађају је обавијештен и дежурни тужилац.

''Она се пријавила у Универзитетски клинички центар Тузла, у Клинику за ухо, грло, нос и тако даље. Љекар се није изјаснио о обиму повреда. Била је и на Гинеколошкој клиници“, речено је.

Особа са иницијалима А.А. је ухапшена и предата у надлежност Тужилаштва Тузланског кантона, пише Аваз.

