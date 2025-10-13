Хорор у Тузли: Пијани мушкарац покушао да силује бившу дјевојку

13.10.2025
Јуче се у Тузли, у мјесту Драгодол, догодио стравичан инцидент када је мушкарац покушао да силује своју бившу дјевојку.
Ову информацију је потврдио Оперативни центар Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
''Пријава је поднијета јуче у 14.30 часова. Пријављено је Полицијској станици Живинице, а обавијештена је и Полицијска станица Центар, гдје је Е.А. пријавила свог бившег дечка А.А. да је ушао пијан, закључао врата. Био је то покушај'', кажу нам у полицији.
Успјела је да обавијести полицију. О овом догађају је обавијештен и дежурни тужилац.
''Она се пријавила у Универзитетски клинички центар Тузла, у Клинику за ухо, грло, нос и тако даље. Љекар се није изјаснио о обиму повреда. Била је и на Гинеколошкој клиници“, речено је.
Особа са иницијалима А.А. је ухапшена и предата у надлежност Тужилаштва Тузланског кантона, пише Аваз.
