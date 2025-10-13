Како одгајити емоционално јаку дјецу?

13.10.2025
Одгајање емоционално стабилне и јаке дјеце у данашњем непредвидивом свијету захтјева свјесно и промишљено родитељство.
Стручњаци упозоравају да се емоционална отпорност не рађа сама од себе, већ се гради кроз свакодневне навике, подршку и примјер одраслих. „Тајмс оф Индија“ доноси препоруке терапеута и психолога за развој емоционално јаке дјеце.
Помозите дјеци да именују осјећања
Деца која могу да препознају и именују своје емоције лакше управљају својим понашањем и мање доживљавају нападе беса. Студија развојног психолога Памеле Кол из 2025. године показала је како језик и свест о емоцијама помажу у њиховој регулацији.
„Регулација емоција захтјева толико много вештина, укључујући пажњу, планирање, когнитивни развој и развој језика“, истакао је Кол.
Његујте сигурне односе
Сигурна везаност ублажава стрес и ствара емоционалну стабилност. Истраживање Пројекта отпорности Рочестер показало је да дјеца која одрастају уз осјетљиву и поуздану бригу развијају бољу саморегулацију и социјалне вјештине.
Будите примјер смирености
Дјеца уче посматрајући одрасле. Када родитељи реагују мирно, дјеца усвајају исти образац понашања. Терапеуткиња Керолин Вебстер-Стратон наглашава да дјеца емоционално „подударају“ своје родитеље: мирни родитељи одгајају мирнију, сигурнију дјецу.
Одржавајте предвидљиве рутине
Доследни дневни распореди пружају дјеци осјећај сигурности. Према извјештају RaisingChildren.net из 2024. године, предвидљивост смањује ниво хормона стреса и гради отпорност, посебно у заузетим и стресним породичним окружењима.
Подстичите рјешавање проблема
Дозволите дјеци да покушавају, праве грешке и покушавају поново. Суочавање са изазовима самостално развија истрајност – кључну компоненту емоционалне отпорности. Умјесто да их одмах спасавате од сваке фрустрације, помозите им да сами пронађу рјешење.
Подстицање емпатије
Емпатија и социјална осјетљивост су темељ емоционалне зрелости. Студија објављена 2025. године у часопису Revista Eduweb показала је да програми социјално-емоционалног учења значајно повећавају емпатију и побољшавају односе међу дјецом, пише The Times of India.
Користите позитивно појачање.
Похваљивање дететових напора у смиривању и самоконтроли подстиче развој стабилних емоционалних образаца.
Као што Вебстер-Стратон каже, „Позитивна пажња ствара навике емоционалног савладавања“.
Останите повезани чак и током прекида
Када дјете има напад беса, важно је остати присутан и смирен, савјетују терапеути. То потврђује студија из 2020. године објављена у часопису Frontiers in Psychology, која је показала да родитељи који потврђују осјећања свог дјетета помажу дјетету да се брже смири и изгради повјерење.
Подстичите редовну физичку активност
Показало се да кретање и игра побољшавају расположење и емоционалну стабилност. Преглед истраживања објављен 2025. године у часопису Frontiers in Psychology закључио је да редовна физичка активност смањује симптоме депресије и јача отпорност код дјеце.
Смањите кућни хаос и вријеме проведено испред екрана
Превише буке, свјетлости и дигиталне стимулације може пореметити емоционалну равнотежу дјетета, а многи родитељи то чак ни не схватају. Стручњак за родитељство Крис Тејлор савјетује стварање мирнијег дома, ограничавање времена проведеног испред екрана и више структурираног заједничког времена.
