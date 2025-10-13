Први снимци након експлозије у војној бази у Египту: Драма уочи самита свјетских лидера

13.10.2025
16:00
Облак густог црног дима надвио се над Каиром у Египту након што је дошло до експлозије у војној бази у том граду.
Експлозија се догодила уочи важног самита у Шарм ел Шеику, на који долазе бројни свјетски лидери, међу којима и амерички предсједник Доналд Трамп.
У овом тренутку није познато како је дошло до експлозије, да ли има повријеђених и страдалих.
NOW - Large explosion at a military base in Cairo, Egypt, ahead of Sharm El-Sheikh Peace Summit, reports.pic.twitter.com/HjQcyVTxm7— Disclose.tv (@disclosetv) October 13, 2025
Друштвеним мрежама кружи снимак, на којем се види како се густ дим надвија изнад града.
Становници Каира наводе да је веома јака детонација затресла прозоре и врата у више насеља.
Мировни самит о Гази сутра у Шарм ел-Шеику, предсједаваће Трамп и Ал-Сиси
Вјерује се да је до експлозије дошло усљед безбједносних тестова. Наводно су званичници саопштили да је експлозија настала током изградње монораила, а не као резултат напада.
