Први снимци након експлозије у војној бази у Египту: Драма уочи самита свјетских лидера

13.10.2025

16:00

Први снимци након експлозије у војној бази у Египту: Драма уочи самита свјетских лидера
Фото: X/@disclosetv/screenshot

Облак густог црног дима надвио се над Каиром у Египту након што је дошло до експлозије у војној бази у том граду.

Експлозија се догодила уочи важног самита у Шарм ел Шеику, на који долазе бројни свјетски лидери, међу којима и амерички предсједник Доналд Трамп.

У овом тренутку није познато како је дошло до експлозије, да ли има повријеђених и страдалих.

Друштвеним мрежама кружи снимак, на којем се види како се густ дим надвија изнад града.

Становници Каира наводе да је веома јака детонација затресла прозоре и врата у више насеља.

Gaza-Izrael

Свијет

Мировни самит о Гази сутра у Шарм ел-Шеику, предсједаваће Трамп и Ал-Сиси

Вјерује се да је до експлозије дошло усљед безбједносних тестова. Наводно су званичници саопштили да је експлозија настала током изградње монораила, а не као резултат напада.

(Телеграф.рс)

