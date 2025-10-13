Logo

Трамп: Мир на Блиском истоку надохват руке

13.10.2025

13:55

Трамп: Мир на Блиском истоку надохват руке
Фото: Танјуг/АП

Мир на Блиском истоку је надохват руке након прекида сукоба у Појасу Газе, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

- Израел је остварио све побједе које се могу остварити силом оружја. Сада је вријеме да се те побједе против терориста на ратишту претворе у ултимативну награду у виду мира и напретка за цјелокупни Блиски исток - рекао је Трамп обраћајући се израелском парламенту.

Војска Израела саопштила је раније да је враћено свих 20 талаца који су преживјели заробљеништво у Појасу Газе од 7. октобра 2023. године, подсјећа ТАСС.

Трамп је у четвртак, 9. октобра, саопштио да су Израел и Хамас постигли договор о спровођењу прве фазе мировног плана.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Нетанјаху: Израел платио високу цијену побједе

Доналд Трамп

Bliski istok

