Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

13.10.2025
12:25
Након успостављања примирја у Гази, Хамас је данас, у понедјељак 13. октобра, пустио на слободу израелске таоце које је у заробљеништву држао више од двије године.
Свих 20 живих талаца ослобођено је и превезено у Израел.
Мртво је 28 талаца, а њихови посмртни остаци биће пребачени у Израел у наредним данима.
Израел ће заузврат пустити 250 палестинских затвореника и више од 1.700 људи ухапшених у Гази.
У Тел Авиву, на Тргу талаца, хиљаде грађана изашло је да прославе ослобађање – уз музику, плес и сузе радоснице.
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да је сва 20 живих талаца сада преузето од Хамаса. Друга група од 13 њих предата је Црвеном крсту и превезена на израелску територију.
У међувремену, у Рамали се окупљају стотине Палестинаца који с нестрпљењем чекају ослобађање својих рођака из израелских затвора.
Амро Абдулах (24) изјавио је да чека свог рођака Рашида Омара (48), ухапшеног 2005. и осуђеног на доживотни затвор због оптужби за убиство.
„Спреман је да загрли слободу“, рекао је Амро, окружен десетинама других породица:
„Желим мир. Желим живјети срећан, сигуран и миран живот – без окупације и без ограничења.“
