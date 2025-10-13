Logo

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

13.10.2025

12:25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела
Фото: Танјуг/АП

Након успостављања примирја у Гази, Хамас је данас, у понед‌јељак 13. октобра, пустио на слободу израелске таоце које је у заробљеништву држао више од двије године.

Свих 20 живих талаца ослобођено је и превезено у Израел.

Мртво је 28 талаца, а њихови посмртни остаци биће пребачени у Израел у наредним данима.

Израел ће заузврат пустити 250 палестинских затвореника и више од 1.700 људи ухапшених у Гази.

У Тел Авиву, на Тргу талаца, хиљаде грађана изашло је да прославе ослобађање – уз музику, плес и сузе радоснице.

Израелска војска потврдила: Сви живи таоци су враћени

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да је сва 20 живих талаца сада преузето од Хамаса. Друга група од 13 њих предата је Црвеном крсту и превезена на израелску територију.

У међувремену, у Рамали се окупљају стотине Палестинаца који с нестрпљењем чекају ослобађање својих рођака из израелских затвора.

Амро Абдулах (24) изјавио је да чека свог рођака Рашида Омара (48), ухапшеног 2005. и осуђеног на доживотни затвор због оптужби за убиство.

„Спреман је да загрли слободу“, рекао је Амро, окружен десетинама других породица:

„Желим мир. Желим живјети срећан, сигуран и миран живот – без окупације и без ограничења.“

Израел

Хамас

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

