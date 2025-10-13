У Шпанији ухапшен један од најтраженијих чланова кавачког клана

Извор:
Крсто Марош (47), високорангирани члан злогласног кавачког клана из Котора, ухапшен је у Шпанији!
Како је саопштила Управа полиције Црне Горе, Марош је лоциран и лишен слободе у Малаги, по основу црвене потјернице коју је расписао Интерпол Подгорица.
Он се тражи због сумње да је починио тешко убиство и формирао криминалну организацију, а годинама је успјешно избјегавао правду користећи више лажних идентитета.
- Захваљујући директној размјени оперативних и обавјештајних информација између Управе полиције и служби за циљане потраге држава чланица ЕУ, прецизно смо лоцирали тражено лице - наводи се у саопштењу.
Истрага показује да је Марош био у бјекству дужи временски период, скривајући се и премјештајући по територији Шпаније, користећи фалсификоване документе. Након хапшења, слиједи покретање екстрадиционог поступка између Црне Горе и Шпаније.
Црногорски истражни органи очекују његово изручење како би одговарао пред законом за најтежа кривична дела.
