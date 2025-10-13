Logo

Трамп: Рат у Гази је завршен, Хамас пристао да се разоружа

13.10.2025

10:40

Трамп: Рат у Гази је завршен, Хамас пристао да се разоружа
Рат у Гази је завршен, рекао је амерички предсједник Доналд Трамп у Кнесету.

Предсједник САД је такође рекао да је Хамас пристао да спроведе клаузулу о разоружању која се налази у мировном плану.

Трамп је стигао у Израел у понедјељак ујутру. Израелски премијер Бењамин Нетанијаху са супругом Сара и израелски предсједник Исак Херцог са супругом Михал дочекали су америчког предсједника на аеродрому.

Амерички предсједник је стигао у Израел у понедјељак како би одржао говор у Кнесету. Након тога, амерички лидер ће отпутовати у Египат како би учествовао на самиту о окончању рата у Појасу Газе, на којем ће бити и лидери више од 20 земаља.

Свијет

