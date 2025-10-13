Трамп: Рат у Гази је завршен, Хамас пристао да се разоружа

13.10.2025
10:40
Коментари:0
Рат у Гази је завршен, рекао је амерички предсједник Доналд Трамп у Кнесету.
Предсједник САД је такође рекао да је Хамас пристао да спроведе клаузулу о разоружању која се налази у мировном плану.
Трамп је стигао у Израел у понедјељак ујутру. Израелски премијер Бењамин Нетанијаху са супругом Сара и израелски предсједник Исак Херцог са супругом Михал дочекали су америчког предсједника на аеродрому.
Амерички предсједник је стигао у Израел у понедјељак како би одржао говор у Кнесету. Након тога, амерички лидер ће отпутовати у Египат како би учествовао на самиту о окончању рата у Појасу Газе, на којем ће бити и лидери више од 20 земаља.
Свијет
Трамп стигао у Израел
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму