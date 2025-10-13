Logo

Апокалиптичне сцене из Шпаније: Бујица носи све пред собом, људи заробљени у аутомобилима

13.10.2025

09:51

Поплаве у Шпанији
Фото: Volcaholic/X/Screenshot

Снажне пљускове донијела је олуја Алис, која је посљедњих дана погодила дијелове југоисточне Шпаније, укључујући Балеарска острва.

Обилна киша изазвала је бујичне поплаве у шпанској покрајини Каталонији, а снимци снажног невремена дијеле се друштвеним мрежама. Бројни људи остали су заробљени у својим аутомобилима, а многи су морали да одгоде своја путовања.

На снимцима се види како бујица блатњаве воде пролази кроз градове Ла Рапита и Санта Барбара у покрајини Таррагона, носећи са собом возила и све што јој се нађе на путу.

Шпанска национална метеоролошка агенција Аемет прогласила је највиши, црвени степен узбуне у покрајини, упозоравајући да би у само 12 сати могло пасти и до 180 милиметара кише. Каталонска агенција за цивилну заштиту позвала је становнике делте ријеке Ебро да остану у кућама јер се услови погоршавају.

„Ситуација је компликована и предвиђа се још кише“, изјавила је Кристина Висенте, висока званичница агенције, преноси Тхе Индепендент. За сада нема извјештаја о смртним случајевима или повредама, али хитне службе спасавају возаче из потопљених возила.

Жељезнички саобраћај између Барселоне и Валенсије обустављен је до даљег дуж медитеранског коридора, док су путеви у неколико низинских подручја затворени због поплава.

Снажне пљускове донијела је олуја Алис, која је посљедњих дана погодила дијелове југоисточне Шпаније, укључујући Балеарска острва. Кише су изазвале хаос у саобраћају на популарном туристичком острву Ибици, гдје је аеродром поплављен, а путеви под водом.

Најмање 24 лета отказана су од касног поподнева у аеродрому на Ибици, а унутрашњи простори морали су бити затворени због цурења воде у терминал и нестанка струје.

„Због неповољних временских услова на Ибици, рад аеродрома био је привремено парализован између 18 и 19:20 часова“, саопштили су званичници шпанске управе ваздушних лука АЕНА локалним медијима. „Током тог времена писта је очишћена, заједно с другим подручјима погођеним олујом.“

Жута упозорења била су на снази у недјељу, од Валенсије до југа Таррагоне, јер се очекивало да ће олуја донијети укупно 250 до 300 милиметара кише на неким мјестима.

Шпанија

Поплаве

