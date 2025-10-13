Израелски предсједник одликоваће Доналда Трампа

Извор:
Танјуг
13.10.2025
08:37
Предсједник Израела Исак Херцог данас ће саопштити предсједнику САД Доналду Трампу да ће му бити додијељена највиша цивилна почаст Израела за посредовање у постизању примирја и споразума о ослобађању талаца у Гази, као и за његову дугогодишњу подршку Израелу.
Кабинет предсједника Херцога наводи да ће Трамп добити медаљу у наредним мјесецима, а вријеме и мјесто ће бити накнадно одређено, преноси "Тимес оф Исраел".
Наводи се да је Трамп заслужио ово признање за улогу коју је одиграо у постизању историјског споразума који је омогућио ослобађање талаца и окончање рата.
"Награда такође истиче непоколебљиву и чврсту подршку предсједника Трампа држави Израел, његов јединствени допринос безбједности Израела и благостању његових грађана, као и његову посвећеност вођењу цијелог региона ка ери мира и сарадње", наводи се у саопштењу, преноси Танјуг.
