Израелски предсједник одликоваће Доналда Трампа

Извор:

Танјуг

13.10.2025

08:37

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Израела Исак Херцог данас ће саопштити предсједнику САД Доналду Трампу да ће му бити додијељена највиша цивилна почаст Израела за посредовање у постизању примирја и споразума о ослобађању талаца у Гази, као и за његову дугогодишњу подршку Израелу.

Кабинет предсједника Херцога наводи да ће Трамп добити медаљу у наредним мјесецима, а вријеме и мјесто ће бити накнадно одређено, преноси "Тимес оф Исраел".

Наводи се да је Трамп заслужио ово признање за улогу коју је одиграо у постизању историјског споразума који је омогућио ослобађање талаца и окончање рата.

"Награда такође истиче непоколебљиву и чврсту подршку предсједника Трампа држави Израел, његов јединствени допринос безбједности Израела и благостању његових грађана, као и његову посвећеност вођењу цијелог региона ка ери мира и сарадње", наводи се у саопштењу, преноси Тан‌југ.

Хамас

Свијет

Хамас пушта таоце, Алон Охел међу првих седморо ослобођених

Таг:

Доналд Трамп

