Болничар био у вези са 32 године млађом дјевојком па је живу закопао

Извор:

Курир

13.10.2025

08:17

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Литал Јал Мелник (17) умрла је током церемоније "поновног рођења". Њу је дословно живу сахранио Едуард Качура (53), болничар са којим је шест мјесеци била у емотивној вези.

Смрт Литал Јал Мелник (17) из Израела изазвала је у јавности исти шок као и пресуда коју је Едуард Качура (53) добио. Тинејџерка је 2021. године умрла у страшним мукама, кад ју је Едуард који је тада имао 47 година живу закопао; осуђен је на свега три године затвора, и то за убиство из нехата. Тужилаштво је тражило ​​доживотну казну затвора и, како је најављено, уложиће жалбу на пресуду.

Тврдио да ју је живу сахранио на њен захтјев

Шокантни инцидент догодио се у октобру 2021. године у сјеверном округу Хаифе, у Израелу. Литал је присуствовала такозваној церемонији поновног рођења коју је водио Едвард Качура, у то вријеме медицински техничар у психијатријској болници "Мале Цармел". Према властитом признању, Едуард је тврдио да је сахранио тинејџерку "на њен захтјев" у јами на градилишту. Затрпао ју је пијеском и шљунком, остављајући јој само импровизовану цијев за дисање. Тијело несрећне тинејџерке пронашла је полиција.

Јапан

Република Српска

Тајфун погодио Јапанска острва Изу, грађанима речено да не излазе из кућа

Током суђења, негирао је да је убио тинејџерку са којом је пола године био у емотивној вези. На саслушању у полицији, а касније и током судског процеса, тврдио је да је Литал "затражила ритуал прочишћавања из духовних разлога".

"Рекла ми је да ће јој то помоћи да се ослободи лоших мисли", рекао је Едуард.

Он је, такође, наведо да га је Литал наводно "замолила да оде", као и да је "била жива док је он био присутан на градилишту".

Тужиоци су тврдили да је Качура узео цијев за дисање од Литал и спријечио је да изађе из јаме. Дјевојка је умрла од гушења под земљом, а цијев од 1,2 метра пронађена је у близини мјеста на ком је преминула. С друге стране, одбрана је тврдила да је "млада жена добровољно ушла у јаму" и да је "можда умрла због лоше вентилације и удисања пјеска, а не због намјерног чина убиства".

Осуђен за убиство из нехата

Едуард и Литал били су у емотивној вези, иако је дјевојка својевремено била његов пацијент у психијатријској клиници. Њена бака Људмила покушавала је да их раздвоји, сматрајући да Качура злоупотребљава далеко млађу дјевојку. Успјела је да издејствује забрану приласка, али је Едуард ту забрану прекршио.

Након суђења које је трајало четири године, а за које је владало велико интересовање јавности, суд у Хаифи ослободио је Едуарда Качуру оптужбе за убиство, али га је прогласио кривим за убиство из нехата. Осуђен је на свега три године затвора.

саобраћај - возила - улица - западни транзит

Здравље

Возачи опрез: Појачана фреквенција возила

Предсједник суда је рекао да "тужиоци нису успјели да отклоне разумну сумњу". Суд је навео потешкоће у вези са доказима и прихватио медицинско мишљење које је изнијела одбрана, сугеришући да је Мелник можда умро случајно.

"Суд је нагласио да ослобађајућа пресуда оптуженом за оптужбу за убиство не умањује озбиљност његових поступака и не ослобађа га у потпуности одговорности за смрт жртве", констатовале су три судије – Лечил Лифтшиц, Галит Зиглер и Шмуел Манделбаум.

Едуард Качура такође је проглашен кривим за илегалне интимне односе са особом о којој је медицински бринуо, као и за кршење забране приласка, пише Тајмс оф Израел.

Литал није једина?

Адвокат одбране затражио је од суда његово тренутно пуштање на слободу, напомињући да је у притвору провео пуне четири године. Тужилаштво се томе успротивило и најавило да ће се жалити на ослобађајућу пресуду оптужбе за убиство.

"Срце ће ми експлодирати, четири године сам чекала да га стигне заслужена казна", рекла је бака преминуле тинејџерке.

"Прије четири године ју је одвео на једно мјесто и убио, а затим наставио са својим животом. Моја унука је умрла. Ако није он, ко је онда убио Литал?"

Како наводе израелски медији, након што су истражитељи пронашли тијело несрећне тинејџерке закопано на градилишту, полиција је вјеровала да је Едуард Качура био у недозвољеној интимној вези са Литал док је била у болници. Чак шест дјевојчица хоспитализованих заједно са Литал рекло је за новински сајт Walla да је Качура имао "посебан однос" са неколико дјевојчица у психијатријској установи.

(Курир)

