Руске снаге обориле 103 украјинска дрона током ноћи

Извор:

Танјуг

13.10.2025

07:30

Руска војска
Фото: Танјуг/АП

Руске снаге противваздушне одбране обориле су током ноћи 103 украјинска дрона, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Током протекле ноћи, од 23 часа синоћ до јутрос у седам часова, дежурни системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 103 украјинске беспилотне летјелице типа авион. На Криму је уништено 40 беспилотних летјелица", наведено је у саопштењу, преноси РИА Новости.

Осим тога, како се наводи, уништено је 26 дронова у Астраханској области, 19 изнад Црног мора, 14 у Ростовској области, два над Азовским морем и по један у Белгородској области и Калмикији.

