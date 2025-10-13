Logo

Трамп: Рат у Гази је завршен, примирје ће опстати

13.10.2025

07:15

Доналд Трамп Предсједник САД
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас пред полазак у Израел, да је "рат завршен" и да ће примирје у Појасу Газе опстати.

- Ово ће бити веома посебно вријеме. Ради се о заиста посебном догађају - рекао је Трамп новинарима окупљеним испред предсједничког авиона "Аир форце Оне", пренио је Ројтерс.

Полиција ФБиХ

Хроника

Возач из Градачца рекордер по износу неплаћених казни: Дужан чак 104.855 КМ

Он је навео да се "500.000 људи јуче и данас окупило у Израелу" и додао да су "муслиманске и арапске земље славиле, сви су у исто вријеме били уједињени у подршци, што се никада раније није догодило".

- Обично, ако једна страна слави, друга се противи. Сада су сви узбуђени, одушевљени и пред нама су изузетни тренуци - изјавио је Трамп.

Трамп је у обраћању истакао да је његов однос с израелским премијером Бењамином Нетанијахуом "добар", и да је Нетанијаху "одрадио веома добар посао".

Полиција Италија

Хроника

Дјевојка из БиХ пљачкала путнике у Италији

Такође је навео да Катар треба да добије заслуге за своју улогу у посредовању, те најавио брзо формирање "Одбора за мир" који ће имати задатак да се бави обновом Газе.

- Газа сада изгледа као рушевина - рекао је Трамп и закључио да је увјерен да ће примирје опстати.

Тагови:

Доналд Трамп

Gaza

Израел

