Трамп у Израелу, сусрет са Нетанијахуом, породицама талаца и говор у Кнесету

Извор:
Танјуг
13.10.2025
07:07
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп боравиће данас у посјети Израелу гдје ће се састати са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, обратити Кнесету и разговарати са породицама талаца чије ослобађање треба да почне у јутарњим сатима.
Према агенди, Трамп ће посјету започети сусретом са Нетанијахуом у његовој канцеларији у израелском парламенту, Кнесету у 10.15 сати по локалном времену, а у 10.45 сати такође у Кнесету, требало би да се састане са породицама талаца.
Србија
Вучић: Убједљива побједа Српске листе
Трамп би затим требало да одржи говор Кнесету током пленарне сједнице, у 11.00 сати по локалном времену, а очекује се да ће се у Кнесету обратити и Нетанијаху.
Канцеларија израелског премијера је саопштила да ће Трамп напустити Израел у 13.00 сати по локалном времену.
Република Српска
Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ
Трамп ће затим отпутовати у Египат, гдје ће у Шарм ел Шејку бити копредседавајући самита о Гази, са египатским предсједником Абделом Фатахом ел Сисијем.
Занимљивости
5 ч1
Економија
14 ч6
Бања Лука
14 ч0
Фудбал
15 ч3
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму