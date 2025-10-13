Logo

Извор:

Танјуг

13.10.2025

07:07

Коментари:

0
Трамп у Израелу, сусрет са Нетанијахуом, породицама талаца и говор у Кнесету
Фото: Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп боравиће данас у посјети Израелу гдје ће се састати са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, обратити Кнесету и разговарати са породицама талаца чије ослобађање треба да почне у јутарњим сатима.

Према агенди, Трамп ће посјету започети сусретом са Нетанијахуом у његовој канцеларији у израелском парламенту, Кнесету у 10.15 сати по локалном времену, а у 10.45 сати такође у Кнесету, требало би да се састане са породицама талаца.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Убједљива побједа Српске листе

Трамп би затим требало да одржи говор Кнесету током пленарне сједнице, у 11.00 сати по локалном времену, а очекује се да ће се у Кнесету обратити и Нетанијаху.

Канцеларија израелског премијера је саопштила да ће Трамп напустити Израел у 13.00 сати по локалном времену.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ

Трамп ће затим отпутовати у Египат, гдје ће у Шарм ел Шејку бити копредседавајући самита о Гази, са египатским предсједником Абделом Фатахом ел Сисијем.

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
