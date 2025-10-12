Страшна олуја носи све пред собом - ангажована и војска

Извор:
Б92
12.10.2025
18:50
Коментари:0
Обилне падавине и олује изазване ураганом Елис погодиле су данас Балеарска острва и регион Валенсија у Шпанији, а очекује се да падне 140 литара кише по квадратном метру, преносе данас шпански медији.
Невријеме је довело до одлагања летова на аеродромима на Мајорци и Ибици, гдје су распоређени припадници војних јединица како би помогли у санирању посљедица, преноси агенција "Ефе".
На острвима архипелага распоређено је 150 припадника војне јединице за ванредне ситуације (УМЕ) и 68 возила, као и тимови цивилне гарде и горске службе спасавања, уз ваздушну подршку, саопштили су званичници.
Más imágenes de este domingo del impacto de la tromba de agua en zonas del municipio de Sant Joan pic.twitter.com/azMYhYGrvU— Radio Ibiza SER (@RADIOIBIZASER) October 12, 2025
Како је навела метеоролошка служба Аемет, током дана се очекује постепено слабљење утицаја Елис, али наранџасти и жути метеоаларм остаће на снази у региону Валенсије, Каталонији и на Балеарским острвима, као и дуж обале Андалузије, преноси "Б92".
У неким окрузима поплављене су улице, подруми и гараже, а од суботе је пао 201 литар кише по квадратном метру, навела је локална метеоролошка служба Валенсије (Авамет).
Локалне власти у региону Мурсија саопштиле су у међувремену да је усљед продора кишнице контаминирана вода за пиће у неким окрузима, навела је "Ефе".
Tromba de agua en la zona norte de Ibiza esta mañana con hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. Así está Portinatx este domingo. Varios conductores de vehículos que circulaban por la carretera Ibiza- Sant Miguel han tenido dificultades para poder llegar al pueblo. pic.twitter.com/nR6i6NLoDA— Radio Ibiza SER (@RADIOIBIZASER) October 12, 2025
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму