Страшна олуја носи све пред собом - ангажована и војска

Извор:

Б92

12.10.2025

18:50

Коментари:

0
Олуја погодила Балеарска острва
Фото: Screenshot

Обилне падавине и олује изазване ураганом Елис погодиле су данас Балеарска острва и регион Валенсија у Шпанији, а очекује се да падне 140 литара кише по квадратном метру, преносе данас шпански медији.

Невријеме је довело до одлагања летова на аеродромима на Мајорци и Ибици, гдје су распоређени припадници војних јединица како би помогли у санирању посљедица, преноси агенција "Ефе".

На острвима архипелага распоређено је 150 припадника војне јединице за ванредне ситуације (УМЕ) и 68 возила, као и тимови цивилне гарде и горске службе спасавања, уз ваздушну подршку, саопштили су званичници.

Како је навела метеоролошка служба Аемет, током дана се очекује постепено слабљење утицаја Елис, али наранџасти и жути метеоаларм остаће на снази у региону Валенсије, Каталонији и на Балеарским острвима, као и дуж обале Андалузије, преноси "Б92".

У неким окрузима поплављене су улице, подруми и гараже, а од суботе је пао 201 литар кише по квадратном метру, навела је локална метеоролошка служба Валенсије (Авамет).

Локалне власти у региону Мурсија саопштиле су у међувремену да је усљед продора кишнице контаминирана вода за пиће у неким окрузима, навела је "Ефе".

Олуја

невријеме

Коментари (0)
