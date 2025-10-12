Шта је одлучио Главни одбор: Хоће ли ПДП на изборе?

Извор:
Главни одбор ПДП-а данас је одржао сједницу на којој, је између осталог, одлучивао о пријевременим изборима.
Одбор је је одлучио да "потврди закључке Предсједништва ПДП-а о неучествовању на пријевременим изборима" кроз непријављивање странке за изборе и некандидовање било којег члана ПДП-а.
"Ова одлука никада није искључивала разговоре унутар опозиције и подршку заједничком кандидату, што је и кроз закључке Предсједништва ПДП-а сваки пут и наглашено. Невјероватно је што неки говоре да ПДП прави заокрет, тако што ћемо разговарати са опозиционим странкама. А са ким другим да разговарамо? ПДП може да нема кандидата, али не може да не подржи промјене", рекао је предсједник странке Драшко Станивуковић.
Он је најавио разговоре са СДС који ће почети у сриједу.
