Мушкарац покушао да спријечи тучу, па испребијан

Једна особа тешко је повријеђена у тучи која се догодила испред једног локала у ноћи између петка и суботе у Улици шпанских бораца на Новом Београду.
Туча се догодила око 3.30 часова, када је више непознатих особа ушло у физички сукоб испред локала. Мушкарац Л. В. (29), који се у том тренутку затекао у близини, покушао је да раздвоји завађене стране и смири ситуацију.
Међутим, нападачи су се окренули против њега и почели да га ударају рукама и ногама по глави и тијелу.
Повријеђени младић је возилом Хитне помоћи превезен у КБЦ Земун, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде главе, преноси Телеграф.
За сада није познато колико је нападача учествовало, нити шта је био повод њиховог обрачуна.
Полиција интензивно ради на идентификацији свих учесника туче и напада, а о свему је обавјештено и надлежно тужилаштво.
Истрага је у току која би требало да расвијетли све околности овог догађаја.
