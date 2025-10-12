Хитно повучен популарни италијански сир

12.10.2025
17:23
Коментари:0
Ланац супермаркета "Rewe" покренуо је хитно повлачење сира из своје робне марке "Rewe Feine Welt" након што је током рутинског тестирања у моцарели откривена бактерија листерија.
Италијански произвођач и добављач Ревеа, компанија "Делизиа Спа" из Ноција (БА), одлучио је да повуче производ из продаје из превентивних разлога, како би заштитио потрошаче. О инциденту су купци обавештени у среду, а компанија је нагласила да погођени производ одмах више неће бити доступан у продавницама.
Због потенцијалне опасности по здравље, купци који су већ купили моцарелу не смију је конзумирати ни под којим условима, већ је одмах треба извадити из фрижидера и вратити у продавницу. Њемачки медији упозоравају да листерија може изазвати озбиљне здравствене проблеме, посебно код трудница, старијих особа и особа са ослабљеним имунолошким системом.
Бања Лука
Намјештени тендери: Хрватској компанији 35 милиона КМ за расвјету у Бањалуци
Реве истиче да производи са другим датумима исте врсте и серије нису погођени овом мјером опреза, али препоручује купцима да увек провере ознаке и датуме на амбалажи пре конзумације. Повраћај новца је могућ чак и без рачуна у свим продавницама.
Листерија, бактерија која је откривена у Реве моцарели, може изазвати озбиљне болести код одређених група људи. Према Институту Роберт Коч (РКИ), труднице, новорођенчад, старије особе и особе са ослабљеним имунолошким системом посебно су угрожене. У овим ризичним групама инфекција може довести до озбиљних компликација, па чак и по живот опасних стања.
Инфекција листеријом обично се развија у року од 14 дана од конзумирања заражене хране. Типични симптоми подсећају на стомачни грип и укључују повишену температуру, повраћање, пролив, болове у мишићима и тијелу, као и осјећај умора и опште слабости. Код здравих особа болест је обично блага или пролази без симптома.
Међутим, труднице, старије особе и особе са ослабљеним имунолошким системом могу развити теже форме болести, укључујући тровање крви и упалу мозга или можданих овојница. Код трудница, чак и ако нема симптома, инфекција може озбиљно угрозити нерођено дијете.
Занимљивости
Мара јурила 120 на сат, прешла стотину километара и онда на крову угледала своју мачку
РКИ савјетује све који су конзумирали заражену моцарелу и развили тешке или дуготрајне симптоме да одмах потраже љекарску помоћ и пријаве могућу инфекцију листеријом. Овај случај је још једно упозорење да је повлачење контаминираних производа из продаје кључна мјера заштите потрошача.
Најбоље употријебити до: 20. октобра 2025.
Број серије: Л1270
ЕАН: 4337256961066
(Феникс)
Бања Лука
46 мин0
Фудбал
57 мин0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму