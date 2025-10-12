Један знак се диже из пепела ове зиме

Извор:
Позната турска астролошкиња издвојила је један знак који ће се ове зиме уздићи из пепела – долази вријеме моћи, унутрашњег мира и финансијског препорода.
Према предвиђањима познате турске астролошкиње Нурај Саyари, која на Инстаграму има скоро милион пратилаца, за Шкорпије почиње период буђења. Након мјесеци емоционалне исцрпљености, неизвјесности и осјећаја да се све окреће у круг, долази енергетски преокрет. Зимски мјесеци ће постати вријеме снаге и обновљеног самопоуздања.
Звијезде им коначно враћају снагу. Све што су градили у тишини почиње да се показује, наглашава Саyари, додајући да ће крај новембра бити почетак периода када ће се терети протеклих мјесеци полако расипати.
Децембар и јануар, каже она, биће кључни мјесеци за духовни раст и јасноћу мисли. Шкорпије ће поново осјетити своју сврху, схватити да имају моћ да трансформишу своје животе и коначно пронаћи храброст да предузму кораке које су дуго одлагали.
Вријеме је да се отресу сумњи и гледају унапријед. Сада им се враћа све што су изгубили – али у већем, јачем облику, тврди Саyари.
Поред унутрашње трансформације, астролог предвиђа и финансијски успон. Многе Шкорпије ће открити нове могућности за раст – од напредовања у каријери до успјешних самосталних пројеката, преноси "Н1 Словенија".
На емотивном плану, долази период опроштаја и топлине срца. Саyари савјетује Шкорпијама да не затварају своја срца: у њихов живот може ући особа која ће донијети осјећај сигурности и подршке какав дуго нису познавали.
Шкорпије су прошле кроз најмрачније мјесеце свог живота, каже Саyари. Сада долази тренутак када ће им се све вратити – и то много пута. До јануара ће јасно видјети колико су сазреле и колико су постале јаке.
Зима ће за њих бити симболичан поновни повратак – из периода таме закорачиће у свјетлост, са новом снагом, самопоуздањем и свијешћу да ништа није изгубљено све док вјерују у себе.
