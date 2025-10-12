Европљанима пријети "хладан туш"

Извор:
Становници Европе ризикују да од 2027. године остану без топле воде, јер метали потребни за бојлере нису уврштени на листу дозвољених супстанци у Европској унији, пише „Financial Times“.
Према подацима листа, више од 90% бојлера неће бити доступно за продају у ЕУ ако гафнијум и цирконијум не буду проглашени безбједним за кућну употребу. Наводи се да се оба елемента користе и у емајлираним топлотним пумпама, које су у посљедњих неколико година постале популарније због одустајања домаћинстава од гасних котлова.
„Европљани ризикују да остану под хладним тушем, јер материјали потребни за бојлере нису уврштени у листу дозвољених супстанци ЕУ, која је ревидирана у оквиру великог еколошког законодавства блока“, наводи се у извјештају.
Гафнијум и цирконијум нису укључени у правила ЕУ о питкој води, која ступају на снагу 2027. године и имају за циљ заштиту потрошача и подизање стандарда квалитета воде.
„Financial Times“ такође пише да су алтернативе гафнију, као што су челик или бакар, четири-пет пута скупље, и да ће тај трошак бити пребачен на потрошаче, у тренутку када су финансије домаћинстава ограничене.
Према проценама „Financial Times“, Европска комисија је „очигледно занемарила“ чињеницу да се у бојлерима чува и питка вода, па ће произвођачи бити изложени ризику од казни уколико не буду поштовали листу дозвољених супстанци, пише Спутњик.
