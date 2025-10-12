Обрушила се фасада у центру Сарајева - ВИДЕО

Извор:
У центру Сарајева у недјељу обрушио се комад фасаде који је пао поред Вјечне ватре.
Нема извјештаја о повријеђенима, а сарајевске улице због обрушавања фасаде постају све несигурније.
Сарајево је, нажалост, већ годинама познато по проблемима са старим и дотрајалим фасадама, а овакве ситуације нису ријеткост.
Свако мало забиљежи се случај обрушавања дијелова зграда, што представља озбиљну пријетњу сигурности пјешака, посебно у прометним градским улицама попут Вразове.
