Обрушила се фасада у центру Сарајева - ВИДЕО

Извор:

Агенције

12.10.2025

15:53

Коментари:

0
Обрушила се фасада у центру Сарајева
Фото: Screenshot

У центру Сарајева у недјељу обрушио се комад фасаде који је пао поред Вјечне ватре.

Нема извјештаја о повријеђенима, а сарајевске улице због обрушавања фасаде постају све несигурније.

Сарајево је, нажалост, већ годинама познато по проблемима са старим и дотрајалим фасадама, а овакве ситуације нису ријеткост.

Свако мало забиљежи се случај обрушавања дијелова зграда, што представља озбиљну пријетњу сигурности пјешака, посебно у прометним градским улицама попут Вразове.

