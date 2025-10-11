Logo

Град у БиХ је једини у Европи у којем служе ову забрањену храну

11.10.2025

07:00

Град у БиХ је једини у Европи у којем служе ову забрањену храну

Вјероватно једино мјесто у Европи гдје се ова храна и даље отворено излажу у ресторанима и налазе на јеловницима, једанаест година након што је власт у ХНК забранила њено сакупљање.

Сакупљање прстаца забрањено је у Босни и Херцеговини и широм Европске уније због штете коју узрокује поступак вађења који укључује разбијање стијена на морском дну.

Док би ронилац у Хрватској или на другој страни Јадрана у Италији вјероватно био ухапшен и кажњен, он слободно обавља свој посао уз обалу Неума, сигуран у спознаји да га нико не контролише, пише портал "Балканс Инсајт".

Неум је вјероватно једино мјесто у Европи гдје се прстаци и даље отворено излажу у ресторанима и налазе на јеловницима, једанаест година након што је власт у Херцеговачко-неретванском кантону забранила њихово сакупљање, посједовање и трговину.

Колике су казне?

Закон предвиђа казне за физичке особе у распону од 150 до 510 евра, те до 7.600 евра за правна лица, али ронилац зна да га вјероватно никада неће ухватити.

Током тросатног роњења може сакупити пет до шест килограма прстаца, које продаје ресторанима по цијени између 125 и 150 евра. У "добром дану“ може се изронити и до 10 килограма.

"Нас пет-шест извлачи те шкољке у Неуму и свако од нас брине о различитим ресторанима у Неуму и градовима у унутрашњости", рекао је један ронилац, говорећи под условом анонимности.

"Током љета", каже, рони "свака три до четири дана".

"Мислим да их људи воле управо зато што су свугдје забрањени", додао је.

Утицај на околину

"Да би их се извадило, да би се извадили из камена, камен се мора разбити, а тиме се уништава супстрат у којем се налазе, што потом уништава цијели екосистем", рекао је Никша Главић, морски биолог са Института за море и приобаље Универзитета у Дубровнику.

"Када уништите супстрат ради сакупљања прстаца, уништавате и станиште других врста, попут алги, дијатомеја и неких других бескраљежњака", рекао је Главић за БИРН.

"Са друге стране, нарушавате и животне циклусе других врста које живе у стијени, попут бескичмењака, риба и хоботница које се у њој скривају", додао је и закључио:

"У суштини, рушите некретнину, да се тако изразим".

