Logo

Исплата неповратних средстава за стамбено збрињавање у шест општина Српске

Извор:

АТВ

10.10.2025

14:35

Коментари:

0
Исплата неповратних средстава за стамбено збрињавање у шест општина Српске

У складу са Планом стамбеног збрињавања лица са статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида данас су исплаћена неповратна новчана средстава у износу од 810.039,83 КМ за 191 корисника у општинама Прњавор, Котор Варош, Мркоњић Град, Милићи, Требиње и Нови Град, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

"У припреми је исплата неповратних новчаних средстава за још 145 корисника у општинама Станари, Вишеград и Приједор, у укупном износу од 1.058.892,84 КМ. Исплата за преостале кориснике у општинама Бања Лука, Теслић и Зворник, у износу од око 2.102.399,86 КМ, очекује се до краја ове буџетске године", наводе из министарства и додају:

"У буџету су за стамбено збрињавање лица са статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида обезбијеђена средства у износу од 5.000.000,00 КМ. Планом стамбеног збрињавања за 2025. годину планирано је, поред осталог, стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава за кориснике у 12 општина/градова Републике Српске.

marke novac KM

Друштво

Исплаћена средства из буџета за стамбено збрињавање, стипендије и социјалне установе

У периоду од расписивања Јавног позива из 2019. године до 2025. године извршено је стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава за 772 корисника у укупном износу од 5.636.917,87 КМ, као и додјела 15 стамбених јединица (износ од око 38.800,00 КМ). Укупно 787 корисника износ : 5.675.717,87 КМ.

Реализацијом плана стамбеног збрињавања додјелом неповратних новчаних средстава за 2025. годину поступак стамбеног збрињавања лица са наведеним статусом додјелом неповратних новчаних средстава, по листама сачињеним по Јавном позиву из 2019. године, бити у цијелости реализовано."

Подијели:

Тагови:

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

новац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јавор: Повећање плата у идућој години најмање за 10 одсто

Градови и општине

Јавор: Повећање плата у идућој години најмање за 10 одсто

6 ч

0
Медвјед у Кисељаку

Градови и општине

Аутом тјерали медвједа кроз улице бх. града и снимали

19 ч

2
Шеранић посјетио вишечлану породицу Годушевић

Градови и општине

Шеранић посјетио вишечлану породицу Годушевић

1 д

0
Добојска Топлана започела грејну сезону раније

Градови и општине

Добојска Топлана започела грејну сезону раније

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

05

Трамп захвалио Путину за подршку у вези са Нобеловом наградом

17

59

Занимљиви разлози: Зашто се у неким државама вози лијевом страном

17

56

У пластенику у дворишту куће узгојио 50 килограма марихуане

17

44

ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

17

44

Меланија Трамп изненадила: ''Имам директне састанке и позиве са Путином''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner