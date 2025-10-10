Исплата неповратних средстава за стамбено збрињавање у шест општина Српске

У складу са Планом стамбеног збрињавања лица са статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида данас су исплаћена неповратна новчана средстава у износу од 810.039,83 КМ за 191 корисника у општинама Прњавор, Котор Варош, Мркоњић Град, Милићи, Требиње и Нови Град, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

"У припреми је исплата неповратних новчаних средстава за још 145 корисника у општинама Станари, Вишеград и Приједор, у укупном износу од 1.058.892,84 КМ. Исплата за преостале кориснике у општинама Бања Лука, Теслић и Зворник, у износу од око 2.102.399,86 КМ, очекује се до краја ове буџетске године", наводе из министарства и додају:

"У буџету су за стамбено збрињавање лица са статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида обезбијеђена средства у износу од 5.000.000,00 КМ. Планом стамбеног збрињавања за 2025. годину планирано је, поред осталог, стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава за кориснике у 12 општина/градова Републике Српске.

У периоду од расписивања Јавног позива из 2019. године до 2025. године извршено је стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава за 772 корисника у укупном износу од 5.636.917,87 КМ, као и додјела 15 стамбених јединица (износ од око 38.800,00 КМ). Укупно 787 корисника износ : 5.675.717,87 КМ.

Реализацијом плана стамбеног збрињавања додјелом неповратних новчаних средстава за 2025. годину поступак стамбеног збрињавања лица са наведеним статусом додјелом неповратних новчаних средстава, по листама сачињеним по Јавном позиву из 2019. године, бити у цијелости реализовано."