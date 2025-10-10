Јавор: Повећање плата у идућој години најмање за 10 одсто

Извор:
СРНА
10.10.2025
11:16
Коментари:0
Градоначелник Приједора Слободан Јавор изјавио је данас да ће од почетка идуће године радницима Градске управе и припадајућих установа бити повећане плате најмање за 10 одсто.
Он је навео да је почео преговоре са репрезентативним синдикатима и да ће они бити настављени, а да су новим Законом о платама за запослене у јединицама локалне самоуправе предвиђени већи коефицијенти, док се синдикалци боре и за већу цијену рада.
"Извјесно је, већ сада могу рећи, да ће доћи до повећања по оба основа, а прецизније ћемо о износима моћи говорити приликом креирања градског буџета за идућу годину", рекао је Јавор Срни.
Говорећи о налазима републичке инспекције рада којима је утврђено да радницима Центра за социјални рад Приједор град од јула исплаћује мање плате него што је то прописао Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите Републике Српске, Јавор је навео да је вољан да се нађе одговарајуће рјешење за тај проблем.
Тенис
Ево када Новак Ђоковић игра за финале Шангаја, ово нисмо очекивали
"Морамо се кретати у оквирима фискалне одговорности. Чекамо ставове институција на републичком нивоу и да се уједначи пракса за све локалне заједнице. У Приједору буџет не би био угрожен, али то није случај у свим срединама. Очекујемо јединствену праксу, као и став Савеза општина и градова и Министарства здравља и социјалне заштите Српске", појаснио је Јавор.
Он је указао на нелогичност у колективном уговарању гдје у креирању одлуке о плати не учествује субјекат који ту плату исплаћује, као што је овдје случај.
"Упоредо радимо и анализу досадашњих буџета за плате радницима нашег Центра за социјални рад. Има мишљења да не може градски буџетски корисник имати веће плате од запослених у Градској управи, а има и ситуација гдје се механизмима попут стимулација стварају знатне разлике у буџету између планираних и извршених износа", навео је Јавор.
Републичка инспекција рада обавила је више контрола у Центру за социјални рад Приједор од јула када је град одбио да исплати плате радницима ове установе увећане у складу са новим посебним колективним уговором и установила да је послодавац поступио супротно одредбама Закона о раду и Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите Републике Српске.
Свијет
Познат добитник Нобелове награде за мир!
"Како се исплата истих врши из буџета града Приједора, инспектор рада нема овлаштења налагати исплату личних примања у конкретном случају. Сходно наведеном, за утврђене неправилности поднесен је захтјев за покретање прекршајног поступка у Основном суду у Приједору против Центра за социјални рад, те одговорног лица Милорада Радића", наведено је у допису инспекције.
Директор Центра за социјални рад Приједор Милорад Радић Градској управи је доставио обрачун плата по новом колективном уговору, али је од Одјељења за финансије града Приједора добио допис да достави обрачун по старом.
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
22
14
20
14
11
Тренутно на програму