Бањалучка полиција одузела ауто у Драгочају

Извор:

АТВ

10.10.2025

10:58

Коментари:

0
Бањалучка полиција одузела ауто у Драгочају

Бањалучка полиција одузела је синоћ у Драгочају ауто од лица из Приједора након што су утврдили да нема возачку дозволу, али зато има више прекршаја, као и неплаћених казни.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалукa, 09.10.2025. године око 02,30 часова су у мјесту Драгочај контролисали путничко возило марке „BMW“ којим је управљало лице Ђ.М. из Приједора.

Контролом је утврђено да наведено лице управља возилом прије стицања права на управљање, те да не посједује код себе потврду о регистрацији наведеног возила.Провјерама је утврђено да је лице Ђ.М. вишеструки повратник у чињењу прекршаја и да има евидентиран дуг у Регистру новчаних казни у износу од око 1.200 КМ.

Због наведеног прекршаја и због бојазни да ће наставити са чињењем прекршаја од лица Ђ.М. је одузето предметно возило", наводе из ПУ Бањалука.

О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

