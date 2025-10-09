Тежак судар аута и трактора - има повријеђених

Извор:
У четвртак око 18 и 45 сати на заобилазном путу код кружног тока са Староградском улицом у Копривници, на ДЦ-2, дошло је до судара аутомобила и трактора.
У удесу су двије особе повријеђене, саопштила је ПУ копривничко-крижевачка.
Због обављања увиђаја у 19 сати затворена је за саобраћај заобилазница на ДЦ-2 у Копривници, а саобраћај се преусмјеравао код кружног тока на Крижевачкој цести према градским улицама и код надвожњака на Бјеловарској цести, такође преко градских улица.
