МУП Српске издао 10 изузетно важних савјета за грађане

09.10.2025

21:29

Фото: АТВ

У савременом добу, платне картице су постале један од најчешћих и најпрактичнијих начина плаћања.

Готово да не постоји трансакција која се не може извршити путем картице било у продавници, на интернету или приликом подизања готовине с банкомата.

Међутим, управо због њихове широке употребе, картице су често и мета злоупотреба, пише "Српска Инфо".

Министарство унутрашњих послова Републике Српске савјетује грађане како да правилно и безбједно користе своје платне картице, како би се смањио ризик од злоупотреба.

У наставку доносимо неколико кључних препорука МУП-а Републике Српске:

  • Са платном картицом поступајте као са готовином, увијек је чувајте на сигурном мјесту.
  • Никада не фотографишите, не записујте ПИН код картице или ЦВВ, тачније троцифрени број који се налази на полеђини ваше картице.
  • Никада не попуњавајте обрасце у којима се захтијева да попуните личне податке вашег трансакционог рачуна.
  • Када картицу користите на продајним мјестима, не дозволите да се носи из вашег видокруга и обавезно узмите тзв. пост-траку или листић.
  • Када картицу користите на банкомату обратите пажњу да ли сте непосредно у близини сами и тек када се увјерите да сте безбједни, можете унијети ваш ПИН и подићи ваш новац.
  • Када вршите интернет куповину или плаћање путем интернета обавезно плаћање вршите путем картице, која је одвојена од вашег трансакционог рачуна.
  • Куповину путем интернета обављајте искључиво са страница које су верификоване и провјерене.
  • Редовно провјеравајте стање на свом текућем рачуну.
  • Уколико вршите интернет плаћање или интернет куповину, инсталирајте електронске мобилне апликације на свој мобилни телефон, како би у сваком моменту имали преглед свог текућег рачуна и стања на истом.
  • Уколико изгубите банковну картицу или примијетите злоупотребу одмах о томе обавијестите банку како би се извршило блокирање банковне картице, а случај пријавите најближој полицијској станици.

