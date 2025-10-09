Logo

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

Извор:

Аваз

09.10.2025

18:12

Коментари:

0
Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300
Фото: АТВ

На Дан поште, када су радници БХ Поште годинама добијали традиционалну награду од 300 КМ, ове године десило се неугодно изненађење.

Под руководством новог генералног директора Адиса Шехића пракса је промијењена – па су многи радници, умјесто пуног износа, добили тек половину, односно око 150 КМ или нешто више.

Арина Сабаленка-Новак Ђоковић

Тенис

Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

Неколико запосленика БХ Поште обратило се редакцији "Аваза" како би изразили своје незадовољство. Навели су да су шокирани оваквом одлуком, јер је награда поводом Дана поште била дугогодишња традиција и знак захвалности за њихов рад.

Дискриминација и нарушено повјерење

“Људи су рачунали на то као на сигуран додатак примањима, а сада су остали ускраћени”, казао је један од запослених.

Посебно огорчење изазвало је то што су запослени на вишим позицијама, према тврдњама радника, ипак добили пун износ од 300 КМ.

Банкомат / Илустративна фотографија

Економија

Банке увеле нова правила: Припазите, ово више нећете моћи радити

Таква пракса, тврде, створила је осјећај дискриминације и додатно нарушила повјерење међу запосленицима.

“Једни су добили све, други пола – то није ни праведно ни мотивишуће", поручили су.

Из Управе БХ Поште још нема званичног објашњења због чега је промијењена пракса исплате и зашто су направљене разлике међу запосленима.

Радници, међутим, наглашавају да очекују појашњење и да се награда убудуће исплаћује једнако свима, без обзира на позицију у фирми.

Подијели:

Тагови:

pošta

nagrada

новац

pare

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Приватизација Секретаријата УН достигла непристојан ниво

51 мин

0
Влада донијела одлуку - појефтињује гас

Економија

Влада донијела одлуку - појефтињује гас

45 мин

0
Милка Форцан и Дејан Анђус

Фудбал

Инцидент Дејан Анђус - Милка Форцан: Умијешала се и Снежана Борјан

56 мин

0
Пола милиона пчела страдало у подметнутом пожару

Свијет

Пола милиона пчела страдало у подметнутом пожару

57 мин

0

Више из рубрике

То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

Друштво

То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

2 ч

0
У петак сунчано вријеме: Дневна температура до 24 степена

Друштво

У петак сунчано вријеме: Дневна температура до 24 степена

3 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Очекује нас најхладнији октобар у посљедњих 20 година у БиХ

6 ч

0
У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

Друштво

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

16:20

Вјежбајте са Лидијом

лајфстајл

16:30

Ко те шиша С02 ЕП06 (Р, 12+)

серијски програм

16:50

Центар дана

инфотејмент

18:20

Народ прича

репортажна емисија

18:55

Маркетинг

маркетинг

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

19:40

Маркетинг

маркетинг

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner