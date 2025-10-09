Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

Извор:
Аваз
09.10.2025
18:12

На Дан поште, када су радници БХ Поште годинама добијали традиционалну награду од 300 КМ, ове године десило се неугодно изненађење.
Под руководством новог генералног директора Адиса Шехића пракса је промијењена – па су многи радници, умјесто пуног износа, добили тек половину, односно око 150 КМ или нешто више.
Неколико запосленика БХ Поште обратило се редакцији "Аваза" како би изразили своје незадовољство. Навели су да су шокирани оваквом одлуком, јер је награда поводом Дана поште била дугогодишња традиција и знак захвалности за њихов рад.
“Људи су рачунали на то као на сигуран додатак примањима, а сада су остали ускраћени”, казао је један од запослених.
Посебно огорчење изазвало је то што су запослени на вишим позицијама, према тврдњама радника, ипак добили пун износ од 300 КМ.
Таква пракса, тврде, створила је осјећај дискриминације и додатно нарушила повјерење међу запосленицима.
“Једни су добили све, други пола – то није ни праведно ни мотивишуће", поручили су.
Из Управе БХ Поште још нема званичног објашњења због чега је промијењена пракса исплате и зашто су направљене разлике међу запосленима.
Радници, међутим, наглашавају да очекују појашњење и да се награда убудуће исплаћује једнако свима, без обзира на позицију у фирми.
