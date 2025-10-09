Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

Извор:
Најбоља тенисерка свијета, Арина Сабаленка, пласирала се у четврто узастопно четвртфинале Вухан Опена, а открила је да је прошлог мјесеца на одмору у Грчкој тренирала заједно са Новаком Ђоковићем.
Након нешто тромог старта у мечу са Ребеком Шрамковом, Сабаленка је на терену под затвореним кровом центра у Вухану пружила импресивну партију и лако савладала Рускињу Људмилу Самсонову, 6:3, 6:2.
Бјелоруска тенисерка, која је у Вухану непоражена у посљедњих 19 мечева и покушава да освоји четврту узастопну титулу у овом граду, послије освајања четвртог Грен слем трофеја на УС Опену почетком септембра, узела је паузу и отишла на одмор у Грчку.
Тамо је имала прилику да вежба са Ђоковићем.
"За евиденцију, освојила сам много поена против њега", насмијала се Сабаленка пред новинарима.
"Надам се да ће то и потврдити. Били смо и на вечери, вјежбали смо неколико пута. Надам се да сам била добар партнер за ударање", рекла је она.
У мечу са Самсоновом, Сабаленка није дозволила ниједан брејк поен и показала се као врло сигурна на други сервис, губећи само три поена од 16.
Меч је завршила за 75 минута, а у четвртфиналу је чека побједница дуела Елена Рибакина – Линда Носкова.
Раније је Американка Џесика Пегула, шеста носитељка, послије тешке трочасовне борбе у претходном колу, и овог пута морала да се помучи да би прошла даље. Она је послије више од два сата игре савладала Рускињу Екатерину Александров са 7:5, 3:6, 6:3, преноси "Телеграф".
