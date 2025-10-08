Logo

АТП због Новака уводи ново правило! Због немогућих услова много фаворита је одустало од игре

Извор:

Agencije/Reuters

08.10.2025

10:17

Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају
Фото: Tanjug/P Photo/Andy Wong

Мастерс у Шангају донио нам је много узбуђења, од сјече фаворита до невјероватно лоших услова за игру, због којих је много тенисера морало да одустане од турнира.

Карлос Алкараз је још прије турнира у Кини одгонетнуо хоће ли се борити за пехар, Јаник Синер је предао због грчева, док је много тенисера имало проблем са влагом и невјероватном врућином, па и сам Новак Ђоковић.

Србин је имао шокантне сцене против Јаника Ханфмана у трећем колу, пошто је у два наврата повраћао. Потом је у осмини финала против Мунара неколицину пута користио прилику да се полије водом, послије губитка другог сета само се срушио на терен, а морали су да уђу љекари како би га прегледали и измјерили му притисак.

novak djokovic

Тенис

Ево када Ђоковић игра у четвртфиналу Шангаја

Због свега наведеног, АТП разматра опцију да уведе ново правило, а ријеч је о потенцијалном обустављању игре због неповољних временских услова. О таквој одлуци, на мечу би морао да одлучи супервизор, заједно са турнирским медицинским тимом.

''Ово је и даље под активним разматрањем, а додатне мјере, укључујући имплементацију званичне политике око врућине, тренутно се процјењују у консултацији са играчима, организаторима турнира и медицинским стручњацима. Безбједност играча остаје главни приоритет за АТП'', појаснио је АТП за Ројтерс.

