Шта је све Новак Ђоковић зарадио пласманом у четвртфинале

Извор:
Телеграф
07.10.2025
18:36
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, пласирао се у четвртфинале Шангаја, пошто је послије исцрпљујуће борбе савладао Ђаумеа Мунара из Шпаније са 2:1 (6:3, 5:7, 6:2).
Додатни проблем правила му је повреда, као и веома тешки услови за игру уз велику влажност.
Новак се повриједио још почетком меча послије једног проклизавања, када је морао да узима лијекове против болова и да има третман физиотерапеута, а претходно се жалио и на проблем са дисањем.
Занимљивости
Инфлуенсер боцкао пролазнике инјекцијом - није се добро провео
Касније је након другог сета готово колабирао на терену, па су морали да утрче и судија и доктор да му укажу помоћ, али је на крају Новак послије указане помоћи наставио меч и успио да дође до побједе.
Сада га у четвртфиналу чека дуел против против Зизу Бергса из Белгије, а тај меч је на програму у четвртак.
Овим тријумфом је Новак остварио и одређене бенефите. Наиме, за пласман у четвртфинале добија се 200 АТП бодова, мада Новак мора да одбрани најмање финале, јер је прошле године играо у борби за трофеј и изгубио од Јаника Синера.
Новаку је ово значајно јер у случају добрих игара може да претекне Тејлора Фрица на АТП листи и да се врати на четврто мјесто, пише "Телеграф".
Свијет
Два малољетника оптужена за силовање учитељице
Такође, за пласман у четвртфинале Ђоковић је добио и 189.075 долара и сада има шансу да настави да увећава и новчани приход, али и бодове.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму