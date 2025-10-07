Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

Извор:
Легендарни пјевач Халид Бешлић умро је у уторак у 71. години након борбе са болешћу.
Халид Бешлић је преминуо на Клиничком центру у Сарајеву.
Бешлић је током своје богате каријере, иза себе оставио многобројне хитове, а говорило се и о његовом имовинском стању.
У својој имовинској карти имао је неколико некретнина, имање у близини Сарајева, бензинску пумпу и мотел (који је напуштен), због којих је подигао кредит. Између осталог је и зграда у Сарајеву гдје је пјевач живио, преносе домаћи медији.
Наводи се да је његово богатство било процијењено на око 13 милиона евра, преноси "Блиц".
Рођен је 20.11.1953. године у општини Соколац. Одрастао је на Романији, а за своје дјетињство је говорио да је било срећно, мирно и безбрижно.
Супругу Сејду је упознао у вријеме када је снимио први сингл. Она је у почетку радила у фабрици чоколаде, а онда је напустила посао и посветила се породици.
Касније су добили сина Дину, а Халид за своју супругу говорио је да је стуб породице и да их једино смрт може раставити. Жеља им је била имати још дјеце, али Сејда након операције тумора више није могла остати трудна.
Халид је 2014. године постао дјед, његов син Дино и супруга Махира су добили близанце Ламију и Белмина-Кана.
Рођење близанаца је назвао најсрећнијим тренутком у животу, а након тога је приредио наступе како би што више времена провео с породицом.
