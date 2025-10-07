Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

07.10.2025
14:47
Коментари:0
Пјевач Драган Којић Кеба појавио се на снимању емисије "Звезде Гранда", када га је сачекала тужна вијест која је данас затекла све.
Преминуо је легендарни пјевач народне музике, Халид Бешлић, што је растужило многе, а Драган Којић Кеба остао је затечен због вијести о смрти Халида Бешлића расплакао се пред камерама и није могао да изусти ништа.
"Не могу", рекао је Драган Којић Кеба, одмахнуо руком и уплакан и сломљен ушао у студио, преноси "Телеграф".
Подсјетимо, легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је у 71 години, потврђено је за портал "Аваз".
Халид Бешлић је већ неко вријеме боравио на КЦУС-у због здравствених проблема с којима се није успио да се избори.
Халид Бешлић је осетио здравствене проблеме током концерта у Бањалуци, након чега је хоспитализован. Током прошлог мјесеца је пребачен на Одјељење онкологије.
Неколико недјеља пре смрти објављена је његова пјесма посвећена супрузи Сејди, коју је често спомињао као свој ослонац у каријери.
