Logo

Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

07.10.2025

14:47

Коментари:

0
Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

Пјевач Драган Којић Кеба појавио се на снимању емисије "Звезде Гранда", када га је сачекала тужна вијест која је данас затекла све.

Преминуо је легендарни пјевач народне музике, Халид Бешлић, што је растужило многе, а Драган Којић Кеба остао је затечен због вијести о смрти Халида Бешлића расплакао се пред камерама и није могао да изусти ништа.

"Не могу", рекао је Драган Којић Кеба, одмахнуо руком и уплакан и сломљен ушао у студио, преноси "Телеграф".

Подсјетимо, легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је у 71 години, потврђено је за портал "Аваз".

Халид Бешлић је већ неко вријеме боравио на КЦУС-у због здравствених проблема с којима се није успио да се избори.

Халид Бешлић је осетио здравствене проблеме током концерта у Бањалуци, након чега је хоспитализован. Током прошлог мјесеца је пребачен на Одјељење онкологије.

Неколико недјеља пре смрти објављена је његова пјесма посвећена супрузи Сејди, коју је често спомињао као свој ослонац у каријери.

Подијели:

Таг:

Халид Бешлић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

Сцена

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

1 ч

0
Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

Свијет

Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

1 ч

0
Хуманост на дјелу наставника и школских другара: Скупљају помоћ за Спасојевиће из Бањалуке

Бања Лука

Хуманост на дјелу наставника и школских другара: Скупљају помоћ за Спасојевиће из Бањалуке

1 ч

0
Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

Сцена

Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

2 ч

0

Више из рубрике

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

Сцена

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

1 ч

0
Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

Сцена

Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

2 ч

0
Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

Сцена

Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

2 ч

0
Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

Сцена

Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

16

30

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

16

28

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

16

26

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

16

23

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner