Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

Извор:

АТВ

07.10.2025

14:04

Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

Познати пјевач Халид Бешлић преминуо је послије болести у 72. години живота. Иза себе оставио богат музички опус, а уз његове пјесме су многи веселили.

У част Халида Бешлића, присјетићемо се неких његових највећих хитова.

Халид Бешлић - "Миљацка":

Халид Бешлић - "Ја без тебе не могу да живим":

Халид Бешлић - "И занесен том љепотом":

Халид Бешлић - "Први пољубац":

Халид Бешлић - "Романија":

Халид Бешлић - "Хеј, зоро, не свани":

Халид Бешлић

