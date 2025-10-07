Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

Извор:
07.10.2025
14:04
Познати пјевач Халид Бешлић преминуо је послије болести у 72. години живота. Иза себе оставио богат музички опус, а уз његове пјесме су многи веселили.
У част Халида Бешлића, присјетићемо се неких његових највећих хитова.
Халид Бешлић - "Миљацка":
Халид Бешлић - "Ја без тебе не могу да живим":
Халид Бешлић - "И занесен том љепотом":
Халид Бешлић - "Први пољубац":
Халид Бешлић - "Романија":
Халид Бешлић - "Хеј, зоро, не свани":
