Ријалити звијезда у вези и са мушкарцем и са женом: Изазивају ме и не дају да их газим

07.10.2025
12:30
Ријалити звијезда Порша Вилијамс открила је током гостовања на њујоршкој CultureCon конференцији да тренутно виђа двоје људи – једног мушкарца и једну жену, а након развода од бизнисмена Сајмона Гуобадие, за ког сада каже да је био нарцис.
- Од особа са којима се тренутно виђам… Он је фин. И она је фина - казала је кроз осмијех.
Публика је на ову изјаву реаговала узбуђено, а неко је добацио: “Храбра си”.
Порша се насмијала, али је брзо објаснила шта разликује њене садашње партнере од бивших.
- Нису нарциси. Хтјела сам да будем сигурна да су то нормални људи. Терапеуткињи сам баш рекла — имам проблем да им се отворим јер нису нарциси. А знате шта нарциси раде? Труде се да дјјелују савршено прозвала је Порша бившег.
Они су се вјенчали 2022, а развод су окончали раније ове године.
Вилијамс је раније признала да је послије раскида прошла кроз тежак период и да је у једном тренутку преиспитивала да ли би могла да оствари везу са женом.
Нови партнери је “изазивају”.
- “Постављају питања. Не дозвољавају ми да их прегазим. Морам мало да омекшам. Не могу да очекујем неке спектакуларне гестове. Морам да будем спремна да ме неко понекад суочи са истином” - казала је ријалити звијезда из САД.
