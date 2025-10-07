Огласила се Љиљана Стјепановић из болнице: ''Љекари су ме скоро отписали''

07.10.2025
Глумица Љиљана Стјепановић се огласила из болнице и открила у каквом је стању, након што је хоспитализована.
Љиљана је открила да се осјећа добро, али да су испитивања и даље у току, те да ће прецизније информације имати тек касније.
''У болници сам тренутно, лежим у кревету. Чекам испитивања, сада треба да ме возе на снимање управо'', рекла је Љиљана која је истакла да је, као и увијек, веома оптимистична.
''Ја се увијек добро осјећам'', кроз смијех нам је поручила глумица и открила да има проблема са тромбофилијом.
Хитно хоспитализована Љиљана Стјепановић
''Прорадио ми је неки тромб, па сада морам да видим шта се дешава, знаће више када све анализе буду готове. Хвала вам на интересовању'', закључила је Љиљана за "Блиц".
Љиљана је недавно испричала да је прије неколико година имала озбиљних здравствених проблема.
''Сустигли су ме силни проблеми, нисам ни сад најздравија, али се боље осјећам кад радим. Тада на мислим на болест него гурам, посао ми је спасоносни лијек. Љекари су ме скоро отписали, двије године сам била у инвалидским колицима. Недаће су почеле много раније, али је тада било најгоре. Уз године иду разне немоћи и проблеми, али гурам, најбитније су душа и глава. Најприје сам одустала, а онда сам се борила из ината пошто сам рођени инаџија. Ето некако се тако све како треба на крају послагало'', рекла је за Блиц, па је додала:
''На крају све стигне на наплату, заправо те стигне живот. Не дам се, радим и путујем, доста и снимам, сад прихватам мање улоге због година и здравља. Посао је специфичан, кад станем на сцену, пред публику, то је посебно осјећање, као да сам потпуно здрава'', казала је легендарна глумица.
