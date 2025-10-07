Обука пилота велика инвестиција: Тражени више него икад

07.10.2025
09:24
Коментари:0
Многе авио-компаније се боре да привуку нове пилоте.
Разлог је повећано интересовање путника. Пилотима се сада нуде бољи радни услови и бонуси, а разматра се и повећање старосне границе за одлазак у пензију.
Авио-летови једноставно више нису оно што су некад били: дугачки редови за безбједносне контроле, сајбер напади на системе за пријаву на аеродромима, штрајкови, изгубљени пртљаг и отказивања летова.
Сцена
Освануо мурал посвећен Јелени Томашевић, фанови одушевљени
А сада, поврх свега тога, постоји и глобални недостатак пилота, што авио-компаније све више осјећају.
Током и након пандемије коронавируса, обука пилота била је обустављена јер су авио-компаније чекале да виде како ће пандемија утицати на туристичку индустрију. Данас, када се авио-саобраћај опоравља, постоји заостатак у обуци и центри за обуку настоје да обуче довољан број нових пилота.
Истовремено, пандемија је била разлог због ког су многи старији пилоти неочекивано рано отишли у пензију. А и многи други ће ускоро отићи у заслужену пензију, нарочито у Сјеверној Америци.
То за авио-компаније представља двоструки изазов: морају да надокнаде талас одлазака у пензијуи пронађу више пилота, док потражња за летовима – нарочито у сезони одмора – расте.
Колико пилота је потребно?
Фудбал
Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан
Тренутни раст потражње за авионским картама изненадио је многе авио-компаније, каже Кристоф Клингенберг, стручњак за управљање авио-компанијама и аеродромима на Универзитету у Вормсу, у Њемачкој.
„Пошто обука пилота траје више година, биће потребно неколико година да се ситуација нормализује", каже Клингенберг за DW.
Само у САД, у наредној деценији биће сваке године отворено око 18.200 радних мјеста за пилоте авио-компанија и комерцијалне пилоте, наводи се у Приручнику за преглед занимања америчког Бироа за статистику рада. Укупно, то је више од 180.000 нових запослења за пилоте у САД.
Узимајући у обзир и путнички и теретни авио-саобраћај, произвођач авиона Боинг недавно је процијенио да ће до 2044. године широм свијета бити потребно невјероватних 660.000 нових комерцијалних пилота.
Обука пилота је велика инвестиција
Пилоти који данас започну своју обуку имаће добру почетну позицију да искористе нове прилике до тренутка када дипломирају, стоји у извјештају компаније Боинг. А да би били конкурентни, сви који имају амбиције да постану пилоти морају имати приступ „релевантној, економски прихватљивој и доступној обуци".
Иако искусни пилоти могу зарађивати много новца, улазак у кокпит представља дуг и скуп пут.
У Сједињеним Државама, обука пилота може коштати и преко 100.000 долара – огроман износ који ће вјероватно обесхрабрити многе који сањају о овом позиву.
Поред осталих сертификата и одобрења, Федерална управа за ваздухопловство захтијева да сви који се запошљавају у авио-компанијама које обављају редовне путничке услуге имају и АТП сертификат.
То за обучене младе пилоте значи да морају имати додатних 1.500 сати летачког искуства, за шта им је потребно још једна до две године.
Само повећати плате пилотима?
Недавно су многе велике и регионалне авио-компаније повећале плате пилотима, како би привукле више кандидата, али и задржале оне који већ раде за њих.
„Најбољи начин да комерцијалне компаније учине посао пилота привлачнијим јесте да повећају њихове плате", сматра Дан Баб, професор на Универзитету Невада у Лас Вегасу, који се бави комерцијалном авијацијом. „То се могло приметити током дугог низа година код регионалних авио-компанија, где су плате биле поражавајуће ниске", рекао је он за ДW.
Неке авио-компаније нуде бонусе и друге погодности за проналажење и задржавање пилота. Друге осмишљавају боље распореде летења за посаде, како би ускладиле баланс између посла и приватног живота. А сви ти трошкови одражавају се на цијени авионских карата.
Сцена
Џеј Ло и Бен Афлек у интимном загрљају: Послије развода позирали заједно на црвеном тепиху
Али нису све авио-компаније тако великодушне. Тек ове недјеље, пилоти Луфтханзе гласали су за штрајк, након неуспјешних преговора о пензионим доприносима. Још није објављен тачан датум штрајка, који ће бити први штрајк пилота Луфтханзе од 2022. године.
Обавезно пензионисање са 60, 65 или 67 година?
Прије двије деценије, пилоти међународних авио-превозника морали су да иду у пензију са 60 година, у складу са правилима које је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства. Ова организација са седиштем у Монтреалу (Канада), која дјелује у оквиру Уједињених нација, поставља глобалне стандарде и прописе за цивилно ваздухопловство у преко 190 земаља свијета.
Захваљујући напретку у здравству, старосна граница за одлазак у пензију подигнута је 2006. године на 65 година. Указујући на недостатак пилота и побољшане здравствене стандарде, сада неки предлажу да се граница подигне на 67 година.
„Искуство у летењу, које се често повезује са годинама, значајно је повезано са безбједношћу летења", написао је амерички сенатор Тед Круз у писму председнику Доналду Трампу 19. септембра, молећи га да подржи повећање старосне границе за пензионисање пилота.
„Могућност произвољне старосне границе за одлазак у пензију такође чини путовање скупљим!" додао је Круз. „Као што знате, мања понуда у економији нужно води ка вишим цијенама."
Без обзира на могуће посљедице по економију, та идеја наишла је на отпор синдиката пилота.
„Постоје научни докази да пилоти и даље могу потпуно функционално да обављају посао са 67 година", истиче Баб. Ипак, Савезна управа за ваздухопловство до сада је задржала тренутну старосну границу.
Шта још авио-компаније раде да привуку пилоте?
Да би обезбједиле прилив нових пилота и задржале оне који су већ запослени, авио-компаније морају појачати напоре у привлачењу кадрова, проширити капацитете за обуку и запошљавати пилоте из других, некомерцијалних компанија, тврди Кристоф Клингенберг.
Друштво
Хладноћа стигла, поскоци будни: Планинари у БиХ на сваки пола сата налете на једног
Он такође сматра да је подизање старосне границе за пензионисање на 67 година „корак у правом смјеру".
Неке свјетске компаније запошљавају пилоте са знатно краћим радним временом, нуде велике бонусе за потписивање уговора и одустају од појединих захтијева, каже Дан Баб. Ипак, и они морају проћи ригорозну обуку и положити испите прије него што преузму контролу над авионом.
Више аутоматизације у кокпиту?
Може ли се помоћу вјештачке интелигенције (АИ) или повећане аутоматизације у кокпиту надокнадити недостатак пилота?
Иако многе индустрије прихватају идеју коришћења вјештачке интелигенције за убрзање радних процеса, авио-компаније се и даље ослањају на кокпит, каже Клингенберг, који не очекује да ће се то значајније промијенити у наредним деценијама.
АИ ће играти значајну улогу, али неће заменити пилоте, каже Баб. „Не сумњам да ће АИ учинити путовање авионом ефикаснијим, у смислу уштеде времена и горива, али неће замијенити људе", сматра он.
Друштво
Повећана потражња за пелетом, ово су цијене
Што се тиче довођења већег броја пилота, то заиста зависи од тога колико их је стварно потребно, јер потражња за путовањима авионом расте. „Очекујем да ће се ситуација побољшати послије 2030. године, тако да би за опоравак могло бити потребно пет година", закључује Клингенберг.
Дан Баб предвиђа да ће мањак пилота „остати умјерен". „Ипак, то је прилика за авио-компаније да унапреде планирање и буду проактивне, умјесто да реагују тек када се појави недостатак пилота", сматра он.
Занимљивости
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Савјети
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
58
09
49
09
45
Тренутно на програму