Повећана потражња за пелетом, ово су цијене

07.10.2025

08:40

Коментари:

0
Повећана потражња за пелетом, ово су цијене
Фото: АТВ

У Републици Српској повећана је потражња за пелетом што је у значајној мјери утицало и на повећање цијена, изјавио је Срни секретар Удружења шумарства и прераде дрвета при Привредној комори Републике Српске Игор Андрић.

Он је навео да цијене пелета на домаћем тржишту тренутно достижу 500 КМ и више по тони.

Андрић је истакао да цијене могу варирати и у зависности од регије, па се тако у Бањалуци пелет прошле седмице могао набавити по цијени од 440 до 470 КМ.

"Проблем са набавком пелета је што се дуго чека на доставу. Протекле три године потражња за пелетом је енормно пала и сви произвођачи су смањили производњу и испразнили залихе", нагласио је Андрић.

Он каже да је потражња повећана како на домаћем, тако и на иностраном тржишту због чега су произвођачи пелета затекнути неспремни.

"Потражња је нагло порасла и са тим је и цијена највјероватније повећана, а током ове године расла је и цијена електричне енергије, што је утицало на кориговање цијена", навео је Андрић.

Према његовим ријечима, сезона гријања ове године почела је знатно раније што је, између осталог, један од разлога за повећањом потражњом пелета.

Када је ријеч о огревном дрвету, Андрић каже да палета кошта између 250 и 270 КМ.

Коментари (0)
