Понесите кишобране! Данас претежно облачно уз повремену кишу

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно уз повремену кишу, која ће бити нешто јача у Семберији и Посавини.
У другом дијелу дана на сјеверозападу ће бити суво уз постепено разведравање, а у Херцеговини суво и сунчаније, али и даље вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити умјерен, на ударе појачан, сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака бура.
Највиша температура ваздуха биће од девет до 15, на југу до 18 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Чемерно два, Хан Пијесак три, Бјелашница четири, Соколац и Ливно пет, Билећа, Бугојно, Дрвар и Сарајево шест, Мркоњић Град, Приједор и Зеница седам, Вишеград, Нови Град, Рибник, Рудо и Бихаћ осам, Бањалука, Добој и Тузла девет, Бијељина 10, Требиње 11 и Мостар 13 степени Целзијусових.
